李桂華：視乎有否煽惑令人憎仇政府 警：看文章意圖 傳媒人指變官方演繹

明報記者

被問報道有有關制裁新聞會否涉煽動，李桂華稱，不是針對傳媒報道哪類新聞，而是其文章是否有煽惑意圖，總括是否有煽動性，會令人憎恨政府、司法或民間不同的人，與報道新聞不同，透過報道誘發煽動才是他有興趣或着眼調查的情况，而不是報道本身，亦不是有關制裁新聞就有問題，「大家做報刊業，應該知哪是報道、哪是偏頗、哪是煽動性」。

引「警掃射」報道 指假新聞及煽動例子

對於煽動的界線及其與假新聞的分野，李桂華認同兩者不同，指假新聞涉消息真偽，煽動則是文章帶來的後果或讀後引人憎恨政府、司法，達成煽動目的，故最終視乎其終極目標是什麼，惟很多煽動文章亦涉虛假內容。他指「立場新聞」有文章形容2019年反修例運動中大事件中有警察「開槍掃射」示威者、聽到警察說「燒晒佢喇」，就是既煽動又是假新聞的「好例子」。

至於受訪者談2019年看法，報道者是否要負責任，李桂華稱若審視文章，有放入很多主觀元素，「你訪問一個人，又同情又贊成他做得好，甚至寫是睇法一致，這就不止是報道，是完全支持，是透過受訪者言論講說話」。

楊健興指煽動界線闊 報事實亦可致憎恨

香港記者協會前主席楊健興認為，李桂華表述有關煽動的界線很闊，楊認為即使是純事實報道，亦可能令讀者憎恨政府，例如接種新冠疫苗、禁堂食等令市民反感的政策報道；且很難證實讀者是否因為看報道後而憎恨政府，現在是官員或警方看過報道後認為市民因此憎恨政府，就指控涉煽動，變相是由官員或警方主觀判斷，是一大危機。

對於李桂華提出既是煽動又是假新聞的「好例子」，楊健興指記者會判斷受訪者講述內容是否可信，若政府或警察認為有關內容不當，可發表聲明或去信回應澄清，「一下子跳到話傳媒煽動」，間接令有關中央政府、特區政府、執法部門、法院的負面新聞成為敏感範圍，或令傳媒自我審查。

呂秉權：入罪門檻低 新聞工作更難做

資深傳媒人呂秉權亦認為，人的觀感由很多不同元素形成，看新聞報道只是其中之一，若看新聞後加強恨意，傳媒是否亦被指煽動而入罪？他指這入罪門檻很低、很輕易。呂又稱新聞工作愈來愈難做，而煽動罪對傳媒有制約，借鑑內地有關調查、揭發的報道亦較少，憂慮日後香港媒體的監督角色亦會削弱。