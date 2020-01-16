李家超批披「新聞外衣」犯法 籲業界保持距離 劉兆佳：為「立旗杆」 楊健興：媒體何來獨立

李批污染新聞自由 楊冀非將個別媒體定性

香港記者協會前主席楊健興說，期望官員不是有前設，將個別媒體定性、標籤，假若覺得某報道標題、內容、相片有問題，可要求媒體更正或澄清，一下子就指控對方是「披着新聞外衣」、並非報道，是將事情「政治化」。他又質疑媒體日後何來獨立運作，亦不明白何謂「保持距離」。

被問立場新聞事件，李家超昨表示，任何人若假藉新聞工作為工具犯法，作危害國家安全行為，政府會嚴厲打擊，他支持警方國安處根據證據拘捕、依法處理涉嫌串謀發布煽動刊物罪的人。他說，香港新聞工作受《基本法》保障，但若有人披着「新聞外衣」，其實是利用新聞從事非法勾當，這些人是新聞工作者的「害群之馬」，他予以譴責。被問到《港區國安法》是否容不下反對聲音濃厚的媒體，他稱「強烈表明」不會容許那些「害群之馬」利用新聞工作為工具破壞新聞自由、污染香港新聞工作環境，新聞工作者應明白「害群之馬」對新聞工作有負面影響，因他們可能破壞新聞工作的公信力，所有人均應對「害群之馬」高聲說不。

劉：反對聲音和反中亂港不易釐清

劉兆佳稱，「反對聲音」和「反中亂港」之間的界線不易釐清，並會受到法庭判例和政治氣氛兩個因素影響，尤以後者較重要，日後要視乎社會還有否抵制中央、反中的媒體氣氛，才可逐步釐清界線，「當國安問題嚴重時，界線就會嚴一點；沒那麼嚴重時，界線就會鬆一點」。