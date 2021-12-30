兩前董事已離港 消息：警通緝董事蔡東豪

李桂華：需要時用域外執法權

被問到已流亡海外的立法會前議員羅冠聰在美國聽證會要求外部勢力干預香港事務一事的調查進展，以及如何通緝身在海外者，李桂華稱不評論個別人違反國安法情况，會就每個違反國家安全罪行追究到底。他說國安法有域外執法權，即使不在港犯法，有需要可用國安法追究。

本報昨午分別致電及透過短訊聯絡蔡東豪，至截稿前沒回覆。有兩名認識余家輝的人向本報稱，余現居英國。至於時事評論員、前中央政策組全職顧問練乙錚亦已離港；國際關係學者沈旭暉10月上載練乙錚的受訪片段，練透露已移居日本，並在當地大學任教。

何韻詩稱「心情OK」籲勿憂

另一被捕的立場新聞前董事、歌手何韻詩昨在facebook專頁表示：「我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。」何韻詩與另一被捕人、73歲大律師及立法會法律界前議員吳靄儀，均為已解散的「612人道支援基金」信託人。前年8月18日維園流水式集會案，吳靄儀被控各一項組織及參與未經批准集結，被判罪成，判囚12個月，緩刑24個月。