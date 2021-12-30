警拘7人涉煽動刊物 立場新聞停運 6100萬資產凍結 記協：對新聞自由衝擊極大

已遣散員工 立場：感謝讀者一直支持

警方國安處昨午舉行記者會後10分鐘，立場新聞宣布即時停運，署任總編輯林紹桐已請辭，並即時遣散員工。公告形容立場新聞「致力守護民主、人權、自由、法治與公義等香港核心價值」，「感謝讀者一直支持」。立場新聞網站昨晚近11時停運，並以黑底白字重載停止運作公告，網站內容無法再閱覽。

前蘋果高層陳沛敏 涉撰文再被捕

國安處昨晨兵分多路拘捕3男4女（34至73歲），通宵扣查，包括林紹桐，前總編輯鍾沛權，前董事周達智、方敏生、吳靄儀及何韻詩。因國安法被控還押大欖懲教所的前蘋果日報副社長、鍾沛權之妻陳沛敏亦被捕，據悉她涉撰寫涉案文章。根據《刑事罪行條例》第10條，干犯發表煽動文字罪者，首次定罪可判罰款5000元及監禁兩年，其後定罪可判監3年。

警方昨持法庭手令搜查立場新聞位於觀塘的辦公室等地點，手令賦權搜查新聞材料。警方昨在辦公室搜獲電腦、電子器材、文件、電話及50萬元現金。

指中大衝突「警掃射」假新聞

報道鄒幸彤獲人權獎同涉案

國安處高級警司李桂華表示，立場新聞涉去年7月至今年11月不斷刊登多篇帶煽動性的文章，企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司法憎恨、引起香港居民間不滿、煽惑他人使用暴力、唆使他人使用暴力或不服從合法命令，形容被捕人對立場新聞的編採及策略「有重要角色」。他說，手令不包括禁止該網媒營運。

李桂華被追問下沒透露涉案文章數目，僅說「真係好多篇」。他列舉多個「煽動性文章」例子（見表），包括有文章形容香港抗爭者「被失蹤」及「被侵犯」，他稱屬毫無事實根據的惡意指控；又有文章形容結果不符他們預期的審訊「是中共赤裸地濫用權力，用法庭來展示隻手遮天的威能」。他以立場新聞上月有關2019年中大衝突事件兩周年的報道為例，當中形容防暴警「用槍對準遠處黃頭盔，雖然隔着防毒面具，仍然見到前方警察開槍掃射，又聽到有些人話『燒晒佢喇』」，稱案件已完成審訊，反問有否畫面或證據顯示有這些描述，形容這是「假新聞」及具煽動性。

首定罪可囚兩年 李桂華：倘涉國安或改控

李認為部分文章用作煽動他人分裂國家或顛覆國家政權，呼籲外國制裁特區或中國政府，常由被捕者或「行國際線的逃犯」以博客形式提供或接受獨家專訪。他說有博客在文章稱會舉辦很多集會，成立代表團去不同國家游說，撰寫多份制裁名單。他說目前調查方向是煽動意圖罪行，若日後調查到案件涉國家安全問題，控罪或會改變。

消息稱，被指控涉煽動的文章涉中大事件周年報道、智能監獄及鄒幸彤獲人權獎的報道等。

指資金隱密傳入避查

李：查英國分社「真正營運目的」

保安局長根據《港區國安法》第43條實施細則附表三，凍結立場新聞約6100萬元資產，李桂華稱是國安處偵破金額最多的案件，大部分資金以隱密方式傳入，逃避執法機構調查來源。他說立場新聞不接受贊助或付費訂閱，質疑為何資金充裕得可在英國開分社；又質疑為何立場新聞以報道港聞為主，卻在英國開分社，會調查資金來源及英國分社「真正營運目的」，包括有否合謀他人危害國安勾結外國勢力，不排除更多人被捕。

香港記者協會對立場新聞停運表示痛心，並深切關注拘捕傳媒高層及搜查新聞機構；警方的連串拘捕行動引發寒蟬效應，對基本法保障的新聞自由造成極大衝擊。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676