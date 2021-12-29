近農曆年過關排長龍驗疫 鄧家彪籲內地允酒店檢測

據入境處數據，經深圳灣口岸出境人數自12月中起有上升趨勢，聖誕節翌日（26日）有1817人經深圳灣出境，是12月以來最多，前日（27日）亦有1108人經深圳灣出境。

鄧家彪昨在港台《千禧年代》稱，口岸現人龍主要是因深圳要求入境者在口岸即場做核酸檢測。他形容兩地免檢疫通關未有「曙光」，市民北上仍要檢疫21日，若趕及要到內地過年，需在近日北上；他估計未來一周將持續多人北上到深圳，相信當中不少是長者，冀內地人性化處理，讓入境者到檢疫酒店才檢測。

田北辰不解重複檢測促跟進

另一名候任議員、港區人大代表田北辰表示，港人過關時已須出示24小時內的陰性檢測證明，不明白為何到口岸仍要檢測，他已向特區政府反映，並會寫信到內地跟進。他又說，據他了解，內地及本港兩地通關現時是「大門開了、小門未開」，因廣東省出現Omicron變種個案，深圳和珠海「腳軟」，令通關受阻。

譚耀宗李慧琼函深圳口岸倡增人手

民建聯亦表示，全國人大常委兼民建聯會務顧問譚耀宗和全國政協委員兼民建聯主席李慧琼，昨聯署致函深圳口岸辦，冀深圳盡快增加口岸各崗位人手安排。

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