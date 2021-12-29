專家爭3月九成接種 5月99% 袁國勇倡下月推疫苗護照 林鄭：適時考慮

袁：絕不應依賴新冠口服藥

港大微生物學系講座教授袁國勇等昨在本報撰文，建議以疫苗護照推高接種率，其後逐步開關。他昨日再向本報稱，港府應於明年1月公布疫苗護照，目標3月時接種率可達九成，並希望到5月時接種率升至99%，同時67%人已接種3針，可逐步放寬低風險地區來港者檢疫要求。

袁國勇稱，若能達上述進展，及至7月可放寬大部分檢疫要求，同時醫管局及衛生署應準備開關後未接種者的感染潮，不過一般而言夏季病毒傳播性及引致的炎症嚴重性應降低，只要度過這階段，明年本港應可過正常聖誕；並強調現時的口服藥物昂貴，且帶副作用或未知長期影響，公眾絕不應依賴相關藥物，籲所有人必須打疫苗以回復正常生活。

林鄭：接種情况難言理想

防護中心：強硬措施谷針方向

衛生防護中心總監徐樂堅昨在疫情記者會上稱，當局同樣認為接種率愈高愈好，這點與學者方向一致，呼籲市民及早接種，減低重症或死亡機率，至於會否有更多措施提高接種率，當局會留意教授意見及相關資料，望將來有更多方法提高接種率，思考方向之一為較強硬措施。

林鄭月娥昨於特首辦網頁發表題為〈防控變種病毒 力保動態「清零」〉的文章，指變種病毒Omicron快速蔓延，本港必須進一步提升疫苗接種率，方能為社區提供足夠保護力，而本港疫苗接種計劃已開展超過300天，惟整體接種率僅約72%，70至79歲群組接種率不足一半，80歲以上者更只有約兩成，由於長者染疫風險較高，情况仍難言理想。

她指出，現時欠缺的是小部分市民的接種意願，除透過不同方式鼓勵市民接種，亦會適時考慮疫苗護照，除了因健康原因未能接種者外，所有人必須持接種證明，方可進入某些特定處所或進行某些特定活動。林太又稱，明年2月中將推疫苗氣泡，屆時除非有醫生證明不宜接種，否則所有因工作進入政府大樓及辦公處所的政府僱員均須出示接種證明。

（新冠疫情）