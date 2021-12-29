返港貨機機員 今起須酒店檢疫3日

【明報專訊】國泰機組人員疑四度帶新冠病毒Omicron變異株入社區，今日起由外地及台灣返港的貨機機組人員會由家居健康監察改為酒店檢疫3天。有醫生認為仍有可能「走漏」個案，應在酒店及居家各檢疫7天。
21天醫學監察須多次檢測
運房局回覆本報查詢稱，今日凌晨零時起，所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需於家居接受醫學監察的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第三天的核酸檢測陰性結果，離開酒店後，在港期間須每天接受快速檢測至第七天。在21天醫學監察期間，機組人員要接受多次定期核酸檢測，並須避免不必要社交接觸及前往人多地方，當局望措施可進一步管理風險，同時維持本港空運服務和必需品供應。
74宗Omicron 多數回港第四日前發現
衛生防護中心總監徐樂堅表示，計及已確認及疑似個案，本港現有74個Omicron個案，當中50多個均在回港後第四日前發現，大部分在機場發現，僅零星在第五、六天出現。他承認，不能排除檢疫3日後仍有風險，故機組人員回家後須避免到人多地方，及定期檢測，最理想是酒店檢疫14天，惟機組人員要負責運輸日常運作，檢疫安排對貨品運輸造成很大影響，現已平衡運輸需要及防疫風險。
許樹昌：最好5天 梁子超：應7+7
中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為最好應酒店檢疫5天，但3天是好開始，若酒店檢疫3天後居家監察，其間戴電子手環屬可接受，雖然仍有風險，但本港市民多戴口罩已有助減低風險。
呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，外國數據顯示，Omicron潛伏期中位數為3至4天，質疑仍有相當數量個案在3日後才確診，等同容許潛在患者在社區走動，認為應在酒店檢疫7天，之後居家7天不能外出，戴電子手環並安排上門檢測，若無家人代買物資則應改在酒店完成檢疫，不能因貨運而令社區承受爆疫代價；又建議重編機組人員人手，如安排每次當值較長時間後，檢疫14天才休假。
另國泰航空表示，由多倫多抵港的CX829有3名乘客確診，由洛杉磯抵港的CX881累計4名乘客確診，今天起至明年1月11日禁降落香港。
（新冠疫情）
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