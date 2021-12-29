返港貨機機員 今起須酒店檢疫3日

21天醫學監察須多次檢測

運房局回覆本報查詢稱，今日凌晨零時起，所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需於家居接受醫學監察的駐港貨機機組人員，返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第三天的核酸檢測陰性結果，離開酒店後，在港期間須每天接受快速檢測至第七天。在21天醫學監察期間，機組人員要接受多次定期核酸檢測，並須避免不必要社交接觸及前往人多地方，當局望措施可進一步管理風險，同時維持本港空運服務和必需品供應。

74宗Omicron 多數回港第四日前發現

衛生防護中心總監徐樂堅表示，計及已確認及疑似個案，本港現有74個Omicron個案，當中50多個均在回港後第四日前發現，大部分在機場發現，僅零星在第五、六天出現。他承認，不能排除檢疫3日後仍有風險，故機組人員回家後須避免到人多地方，及定期檢測，最理想是酒店檢疫14天，惟機組人員要負責運輸日常運作，檢疫安排對貨品運輸造成很大影響，現已平衡運輸需要及防疫風險。

許樹昌：最好5天 梁子超：應7+7

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為最好應酒店檢疫5天，但3天是好開始，若酒店檢疫3天後居家監察，其間戴電子手環屬可接受，雖然仍有風險，但本港市民多戴口罩已有助減低風險。

呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，外國數據顯示，Omicron潛伏期中位數為3至4天，質疑仍有相當數量個案在3日後才確診，等同容許潛在患者在社區走動，認為應在酒店檢疫7天，之後居家7天不能外出，戴電子手環並安排上門檢測，若無家人代買物資則應改在酒店完成檢疫，不能因貨運而令社區承受爆疫代價；又建議重編機組人員人手，如安排每次當值較長時間後，檢疫14天才休假。

另國泰航空表示，由多倫多抵港的CX829有3名乘客確診，由洛杉磯抵港的CX881累計4名乘客確診，今天起至明年1月11日禁降落香港。

（新冠疫情）