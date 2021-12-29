疑染Omicron兩機員違規入社區 曾聚餐外出 防護中心：一點火花足激發第五波

運房局促航空公司調查交報告

連同最新3宗個案，本月已有4宗涉Omicron的免檢疫機組人員在社區被發現染疫個案（見表），政府昨宣布機組人員抵港首3日將要在酒店檢疫。運房局稱政府非常關注近日涉駐港貨機機組人員確診，已要求航空公司調查、提交報告及嚴肅跟進，已再敦促必須確保機組人員嚴守規定。

本港昨增6宗輸入個案，當中5宗屬Omicron懷疑個案。確診者包括兩名機組人員，另有一名機組人員初步確診，全部疑染Omicron，包括一名45歲男空服員（第12,609宗），他12月21日前往紐約，24日返港，翌日聖誕節曾到上環無限極廣場的名創優品購物，並乘巴士到屯門的朋友家中聚餐（見圖）。他在26日的樣本驗出陽性，病毒數值（CT Value）約16至22，即病毒量較高，同日出現頭痛、流鼻水和咳嗽等。政府前晚圍封他居住的石塘嘴南里壹號，無人確診。

與上述患者在屯門聚餐的朋友是44歲男空服員，聖誕節當日由芝加哥抵港，前者即到後者位於屯門嘉悅半島一座的寓所午膳。44歲空服員在27日曾外出，乘巴士轉港鐵到九龍塘又一城Apple Store維修電話，之後和兩名家人在該商場的「望月樓」用膳，再乘港鐵到石塘嘴檢測，該樣本驗出陽性，昨初步確診，病毒數值少於30。

另外，昨確診的另一機組人員是一名46歲男子（第12,610宗），住愉景灣蘅峰曦欣閣，同樣曾到紐約，25日返港，27日曾乘船到石塘嘴檢測。屯門嘉悅半島及愉景灣蘅峰曦欣閣昨晚被圍封，居民要強制檢測。

徐樂堅：染疫機員部分活動不必要

國泰：沒徹底遵防疫 按程序跟進

政府早前要求航空公司加強監管機組人員在醫學監察期間的活動，國泰發指引要求機組人員抵港首3日每天最多外出兩小時，且只能做必要活動，如買食物等。徐樂堅昨表示，表面上看，染疫機組人員部分活動不是很必要，已交運房局和航空公司調查。

至於本港是否已進入第五波疫情，徐樂堅說Omicron暫未在社區出現第二代傳播，在社區被發現染疫的機組人員被發現時仍在染疫初期，傳播力未必是最高，但不代表沒傳播力，形容現時社區爆發風險非常高，「現在香港的情况，任何一點火花，都足以激發香港發生第五波疫情」。

國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，在聖誕節聚餐的兩名機艙服務員，於回港後首3天並無徹底遵守公司的額外防疫措施，會按內部既定程序跟進。

梁子超：證家居監察無用

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，按前日公布資料，住石塘嘴機組人員的病毒量相當高，他26日發病前一日所到之處均可能造成傳播，若證實是由他傳染住屯門的機組人員，顯示他已具傳播性，光顧食肆及乘搭公共交通工具時播疫風險更高。

梁子超認為，3宗個案的活動多屬不必要且高風險，特別在食肆聚餐，因此社區傳播風險高於上次油麻地確診機師，亦證明家居監察無用。他說容許機組人員回家原意是讓其與家人共聚，質疑若容許其外出購物而非家人代勞，便違背政策原意。

明報記者

（新冠疫情）

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