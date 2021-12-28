公院牀位緊張 料新年確診增 陳肇始：倘爆第五波 重啟亞博館

陳肇始昨日聯同醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞，視察北大嶼山醫院香港感染控制中心（俗稱臨時醫院）及位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心。陳肇始稱，聖誕新年期間來港旅客數目有上升趨勢，同時確診數目上升，差不多有八成涉Omicron，故港府嚴陣以待，形容現時外防輸入措施有如天羅地網。但她也指Omicron爆發和傳播速度極快，料將漸變成主流病毒株，且回港人數可能未到高峰，料稍後如新年更多人回港，確診可能增加，對香港而言風險較高。

她稱食衛局、衛生署及醫管局聖誕前已開會，商討若Omicron引發第五波疫情的應變措施，指會即時作封區、強制檢測及隔離工作，需要時會相應調整社交距離措施，並提醒高暴露風險群組應及早接種第三針疫苗。

范鴻齡：或減公院非緊急服務讓牀

范鴻齡表示，現時有約150多名新冠患者留院，臨時醫院及瑪嘉烈醫院共有900張負壓病牀投入服務，若爆疫會重啓亞博館，可提供500張牀，相信足以應付；若仍有需要，公立醫院另有逾1000張負壓病牀和600張二線病牀，惟若要動用相關病牀，屆時可能會減少非緊急服務。他指現時院內患者有三分之一已可出院，正接受隔離，其餘絕大部分留院者包括長者均情况輕微，顯示疫苗功效顯著，籲市民及早接種。

高拔陞稱，按海外Omicron數據，若出現疫情，傳播速度及患者人數均可能遠超以往疫情，故要為最壞情况作最好準備，一旦本港爆疫，計劃分階段啟用設施，先安排病人往臨時醫院，同步可於一兩日之間啟動亞博館，接收病情穩定或只需隔離的患者，騰出臨時醫院內的病牀。

公院內科牀整體98％滿

另醫管局數字顯示，12月26日公立醫院內科病牀整體住用率為98％，其中9間有人滿之患，基督教聯合醫院使用率最高，達114%，大埔那打素醫院為109%，伊利沙伯醫院亦高達107%（見表）。

（新冠疫情）