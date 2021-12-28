聶德權：明年有能力日打3.5萬針

35萬人已打三針 佔合資格者24%

下周五起流動接種站出動

聶德權昨日在港台節目《千禧年代》表示，截至12月底，全港約有148萬人已打兩針滿6個月，約35萬人已打第三針，即佔合資格打第三針人數約24%。

政府明年起關閉約一半疫苗接種中心，餘下10間運作，當中7間打復必泰、3間打科興，其中9間會延長開放時間至朝八晚八運作，聶德權表示，除了接種中心，市民還可以到公立醫院接種站、私家醫生、私營醫療機構和流動車接種疫苗。他說，本港最近7日平均每天約打13,500針疫苗，1月起10間接種中心每日可打14,500針復必泰，再加上其他接種途徑，全港每日有能力接種3.5萬針科興和復必泰。他稱本港接種能力和疫苗供應都無問題，最重要是市民踴躍打針。

聶德權又說，明年1月7日起會有貨櫃形式的流動接種站到偏遠地區及屋邨駐守，貨櫃可直接吊起放到地上，打針者入接種站不用行梯級，方便長者打針。

（新冠疫情）