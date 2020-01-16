港大專家：久守必失 谷針爭全球開放 目標7月前99%接種 倘度疫峰「往後新冠可當流感」

增14宗Omicron單日新高

確診港將劉知名：身體好轉

本港衛生防護中心昨公布，根據全基因組測序分析結果，確認14宗早前公布的確診個案均帶有Omicron，當中包括5名日前由哈薩克返港的香港空手道運動員，其中一名港將劉知名（圖）回覆本報稱，前天感覺最辛苦，發冷發熱又頭痛，昨身體狀况已好轉。

增9初陽涉兩機員 「南里壹號」封區

昨日9宗確診個案均已接種新冠疫苗，全帶N501Y和T478K，即屬Omicron懷疑個案。確診者中有3人為早前確診個案12,586的密切接觸者，其中一名42歲女子為國泰機艙服務員，是個案12,586的同事，兩人上周五（24日）一同從澳洲乘航班CX138抵港，國泰指兩人在外站逗留期間未有進入當地社區。42歲女子在港時居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，該座及其潛伏期到訪地點均納強檢。

昨天錄得少於10宗初陽，涉兩名本地機組人員，當中一名45歲男患者涉變異病毒株，居於石塘嘴南里1號「南里壹號」，該處昨晚封區強檢，另一名46歲男患者的變異病毒株檢測結果待定。

3地列A組 澳門現首宗Omicron

而因應多米尼加共和國、科索沃和馬耳他確認Omicron個案，港府昨將三地列A組指明地區，本周四（30日）凌晨零時生效，21天內曾留當地的非港人不准入境，港人須完成接種並持認可紀錄方可登機回港並須在酒店檢疫21天。另外，澳門昨確認首宗Omicron，患者是一名23歲留學生，已打兩劑疫苗，上周六（25日）由美國經新加坡抵澳，入境檢測呈陽性，昨出現咳嗽和咳痰確診。

袁國勇3人倡推「疫苗護照」

九成接種首階段開放

多國現「與病毒共存」開放邊境，惟港府維持「清零」目標嚴格檢疫。港大微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大內科學系臨牀教授孔繁毅及港大微生物學系講座教授袁國勇，今在本報刊登文章，認為本港措施全屬防守，指清零乃手段而非目標，市民「久守必失」，建議反客為主，分兩階段提高接種率後向全球開放。

團隊指出，若以750萬人口為基數，現時本港實際僅64%人接種第一針，可參考外國經驗，以疫苗通行證或同類政策，容許已接種者出入不同場地，認為是眾多措施中較廣泛接納及易於執行，惟需與業界溝通並解決細節問題，同時提供放寬防疫限制等誘因，可按現時D類食肆措施再調整。

團隊建議，若本港整體接種率接近九成，首階段可按風險向國際社會試行逐步開放，初期以公商務旅客為主，以抗體檢測確認入境者的疫苗接種紀錄，隔離48小時內3次核酸檢測呈陰性即可離開隔離設施，旅客可回家或留宿酒店，餘下19天自費每日或隔日在指定實驗室檢測，惟限於酒店和工作場所活動，並限於指定餐廳用膳，但仍保留接觸者追蹤策略。

料「後疫苗浪」死千人 須視嚴重流感應對

若明年7月底前，本港接種率達99%且合資格人口完成3針接種，團隊認為可踏入第二階段，開始邁向全面開放；按外地經驗必現社區傳播，推算屆時本港有最少兩個月的「後疫苗浪」過渡期，按新加坡數據，料本港實際死亡數字應在約1000人或以上，死者以未接種疫苗長者為主。

團隊指出，醫管局屆時須視之為一次更嚴重的冬季流感應對，同時港府需彈性收緊社交距離措施，控制高峰期患者，攤分感染人數，以防醫管局服務癱瘓，但此階段可停止隔離、檢疫及追蹤等措施；認為本港若順利度過此波疫情，往後可將新冠當流感看待，惟料日後很大機會需每年接種新冠及流感疫苗。

明報記者

（新冠疫情）

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