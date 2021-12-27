保護兒童會年獲社署資助8800萬

狄志遠促3日內交初步報告

兒童事務委員會成員雷張慎佳認為事件「已響起警鐘」，社署須盡快徹查，包括了解不同人在事件的參與及照顧責任，並全面檢視所有機構有否訂立守護兒童政策與內部監管機制，及有否有效落實。她說機構受政府撥款資助，政府亦有監管責任，關注具體有何監察，另應檢討保護兒童法例有否漏洞。

雷張慎佳：政府亦有監管責任

事件中至少18名幼兒疑受虐受傷。雷張慎佳稱，當局須審慎處理，包括決定如何安置幼兒及安排未來生活，要持續跟進幼兒情况。至於幼兒是否不適合再留在涉事院舍，狄志遠認為不能貿然將幼兒送去其他地方，要考慮幼兒適應等問題，但社署有責任快速決定，如事件僅個別職員失德，應督促機構改善；如極端至整體運作有很多問題，根本無法恰當照顧兒童，便應找有經驗的機構接管。他說上任後會在議會要求勞福局檢視幼兒院舍、安老院及殘疾院舍等巡查及監管機制有否不足。