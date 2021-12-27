另兩銀禧炮台 古蹟辦研評級

古蹟辦發言人表示，按評級機制，古蹟辦會按6項評審準則（歷史價值、建築價值、組合價值、社會價值和地區價值、保持原貌程度及罕有程度），對上述項目的文物價值作深入研究，歡迎公眾及持份者向古蹟辦及古諮會提供資料；古蹟辦完成研究後，會將研究結果交予獨立的歷史建築評審小組考慮並建議擬議評級，之後古蹟辦會把結果提交古諮會審議及評級。

長春社：應正名「鑽禧」炮台

銀禧炮台的前身是1900年代建成的摩星嶺練習炮台，英軍在1938年安裝了銀禧炮台的3門大炮作近岸防衛，依靠摩星嶺炮台的長程大炮提供掩護。長春社高級公共事務經理李少文對另外兩座炮台有望評級表示歡迎，但他翻查文獻發現「銀禧炮台」名稱可能有誤。

李少文稱，「銀禧炮台」（Jubilee Battery）位於域多利道之下的山坡，而域多利道（Victoria Road）是為紀念英國維多利亞女王登基60周年而建造。李說，昔日域多利道英文名為（Jubilee Road），有歷史學者於1990年代以此為銀禧炮台命名，但他表示60周年應為「鑽禧」（「銀禧」為25周年），故銀禧炮台應正名為「鑽禧炮台」。本報向古蹟辦查詢會否採納長春社建議，古蹟辦在回覆中並無提及。

（城市保育）