摩星嶺5炮台失修 保育無期 2009年評二級建築 其中一座隱沒叢林沒路通

明報記者 馬耀森

民政事務總署回覆本報查詢時表示，中西區民政處已落實推展「摩星嶺軍事遺址旅遊設施設置工程」，沿摩星嶺徑設資訊板，計劃去年11月獲中西區區議會通過，顧問公司已完成初步設計，工程預計於2022年第二季開展。翻查資料，該工程項目造價約269萬元，包括設置3個大型資料板、12個小型資料板，原定2016年完工。

雜草叢生 樹根迫爆炮台牆身

明年設資訊板 傾足9年

本報記者日前隨長春社高級公共事務經理李少文及葉錦龍觀察該5座炮台，發現普遍長滿雜草，不少樹木在牆罅之間生長，樹根迫爆炮台弧形牆石屎，李認為應移除。

葉錦龍稱，中西區區議會2011年已討論為炮台設資訊板，但因造價及設計等問題，一直拖至去年通過撥款進行工程。他指保育炮台遺址涉不同部門，例如炮台所在政府土地由地政總署管理，評級由古蹟辦負責，炮台附近的休憩公園由康文署管理，可謂政出多門。

稱遺址管理「政出多門」

關注者促訂全面保育方案

葉說，摩星嶺青年旅舍對面有兩座炮台，其中一座曾改建為水塔，但已停用多年，認為應移除後來加建的上蓋，還原炮台面貌；另一座炮台隱沒叢林中，失修情况是5座炮台中最嚴重，牆身破爛，亦沒有行人路通往。葉表示區議會去年通過的工程項目，在每個炮台設獨立資訊板，唯獨隱沒在叢林中的炮台沒有，認為不合理，要求政府為5座炮台制訂全面的保育方案，以及修葺失修的炮台，讓它重見天日。

李少文稱，政府作為古蹟業主，應好好管理在政府土地的古蹟及歷史建築，「（政府）係咪有責任做好啲，（炮台）本身係古蹟，個標準係咪要高啲，否則點向私人業主樹立榜樣？」

地署：按需要除草 保安定期巡

地政總署回覆稱，摩星嶺炮台部分範圍位於未批租或未撥用政府土地，該署會按需要安排承辦商清除雜草，亦有保安員定期巡查，以防政府土地被非法佔用。

古蹟辦表示，已委聘專業顧問巡視已獲評級的歷史建築，包括摩星嶺炮台，以檢視其狀况，如需維修，古蹟辦會通知相關部門跟進，如部門就其負責管理的歷史建築有具體維修保養方案，古蹟辦樂意從文物保育角度提供技術意見。

古蹟辦資料顯示，摩星嶺炮台建於1906至1911年之間，建成後被選定為港島西的防守總部，1930年代，其中兩尊9.2吋口徑大炮被移到赤柱，藉以加強港島南端防衛。日軍1941年攻擊香港時，炮台受猛烈轟炸，餘下的裝備在淪陷前被守軍破壞。2008年時任發展局長林鄭月娥參觀炮台，惟之後政府未制訂保育計劃，其中一座炮台2011年被破壞，有人拍攝婚紗照時，在炮台大範圍生火，燒掉大量植物及熏黑牆身。

（城市保育）

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