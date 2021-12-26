學生會促城大助暫存民女像 回覆前不搬

冀提供人手及暫存地點

根據城大學生提供的相片，昨日民主女神像仍擺放民主牆前。城大學生會署理會長謝民熹稱，由於學生會人手有限，昨日以書面通知校方可搬走雕像，冀校方提供協助，包括人手及暫存地點。他說暫未收到校方回覆，此前學生會暫不會搬走雕像；至於日後存放地點仍有待研究。本報就此向城大校方查詢，截稿前未獲回覆。

大學拆雕塑 學界斥「學術自由蕩然無存」

14個大專學界組織包括嶺大學生會、理大學生會、教大學生會等發表聯合聲明，形容各大專校園的六四紀念雕塑接連受「滅頂之災」，嶺大和中大未有諮詢各方下「偷雞摸狗漏夜拆除雕塑」，認為院校是粗暴侵佔自由空間、毁去具歷史使命的藝術品，「學術自由蕩然無存」。聲明呼籲各院校盡快交代六四紀念雕塑的去向，並反思何謂學術自主，找回民主、自由等大學核心價值。

理大學生會大樓原放有民主女神像，學生會今年10月以雕像有裂痕需修補為由將之收起，當時稱會放回原址。根據上述大專學界的聯合聲明，理大校方亦要求理大學生會重新考慮是否繼續在校園展出民主女神像。本報分別向理大學生會及理大查詢，截稿前未獲回覆。

據網媒「獨立媒體」報道，浸大的民主女神像於數月前已從教學及行政大樓3樓平台移至儲物室。浸大回覆稱，大學不時審視校園環境，致力確保校內物品安全合法，並與各持份者保持溝通。

本報昨分別向中大及嶺大查詢原於校園內展出的六四紀念品目前在什麼位置，以及會否聯絡創作者跟進處理，截稿前未獲回覆。