貴過住五星級酒店 本地「豪華露營」有巿場

露營客：性價比不高但值去

何小姐與朋友今年7月到石崗一個私營露營場遊玩，4人以共1900元租住一個營舍。她憶述預約網站標明營地設「酒店式配套」，但現實與想像有出入，如「獨立洗手間」只是比較乾淨的流動廁所，「冷暖氣」則是吹風機等。她認為租住該營地的「性價比」不高，若有優惠，類似價錢可在網上預約五星級酒店，但也認為「值得一去」。她說營地風景優美，有一大片草地可散心及「打卡」，亦有彈牀等遊樂設施，傍晚可與好友一起預備晚餐，「平日沒有太多機會一大班朋友出去玩」。

長洲4人觀星營最貴每晚3200元 3月才有位

疑建私營露營場地的南丫島蘆鬚城地盤已放置一個時興的觀星營幕，近頂部分位置透明，可睡在營內觀賞夜空。長洲亦有類似的露營設施，每晚收費2800至3200元，營內有雙人牀、梳化牀，亦設獨立廁所，場內也提供戶外燒烤爐及野餐桌椅，每營最多4人入住。本報記者昨嘗試在網上預訂長洲的觀星營幕，發現要輪候至明年3月才有位。

豪華營地主要設於離島及新界，不少鄰近海岸，有媒體上月報道貝澳有私人豪華營地，每晚索價數千元，報道指貝澳是海岸保護區，要發展度假營、帳幕營地、做填土挖土工程，均需向城規會申請。報道引述規劃署當時回覆，該營地從未提交任何規劃申請，而由於貝澳不在發展審批地區內，城規會並無執法權力。地政總署表示相關地段有未經批准的構築物，有可能被「釘契」。

本報上月揭發被政府列為12個「須優先加強保育地點」之一的沙田梅子林，有人闢地建收費營地，標榜是「全港首個梯田式營地」。規劃署當時證實該營地大部分範圍位於「鄉村式發展」地帶，不能經營度假營，另有小部分範圍位處「綠化地帶」，須經城規會批准才可經營營地，而城規會未有發出相關規劃許可。

（城市保育）