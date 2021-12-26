南丫保育區地剷平 疑建收費營 植被消失 未申改劃 環團：政府營地續關衍生需求

明報記者 馬耀森

佔地兩頃 地署未覆有否違規

本報向地政總署查詢蘆鬚城相關地段是否有違規發展，至截稿前未獲回應。

繼本報上月報道揭發被政府列為12個「優先加強保育地點」之一的沙田梅子林有人闢地興建收費露營營地，日前再有行山客在社交網站發帖稱，南丫島蘆鬚城一帶有一幅逾兩公頃的土地植被遭剷平，涉及受法例規管的「自然保育區」土地，部分土地於今年5月仍被植被覆蓋，近期已變成沙塵滾滾的地盤，並已擺放一個時興的觀星營幕，質疑是否合法，又指近年私人收費營地如雨後春筍，大都是靠破壞田野開闢出來，對鄉郊威脅愈來愈大，認為政府封閉官方營地逾一年半，不但遏止不到聚集野營，還將市民趕向私人營地，衍生更大的破壞郊野問題。

地盤多洞填石屎 放球狀觀星帳篷

本報記者日前到場，發現通往蘆鬚城泳灘的小路兩旁大片土地被剷平，泳灘以南大片土地圍了鐵絲網，掛有「私家地方 請勿內進」告示，地盤內放置了建築材料如磚塊和鐵枝等，場內設置了一個球狀帳篷，旁邊有工人正興建地台。地盤內有多個直徑約一米的洞，並灌了石屎。至於泳灘後方土地，原本是茂密樹林，現時數以百計樹木被移除，部分被砍伐的樹幹散落一地。

刪已拆寮屋登記 地政通告：不許再建

通往泳灘的行人路兩旁則豎立多塊鐵皮，分別張貼至少4張由離島地政處發出的通告，內容顯示，根據1982年的寮屋登記紀錄，涉事地點有多間寮屋登記，處方職員近日到現場視察，發現該處已登記的構築物已不再存在，處方已即時刪除寮屋登記編號及紀錄。通告指出，已登記寮屋不許擴建、新建、加建，改變用途或改用與寮屋管制登記紀錄不符的物料。

現場有本地遊旅行團沿南丫島家樂徑到蘆鬚城泳灘觀光，有領隊說，當地村民有見露營活動有需求，故合作在該處開辦收費營地，包括興建多個球狀帳篷，又會提供燒烤設施，市民到泳灘暢泳後可露營過夜。

未有「發展審批地區圖」 規劃署無權執法

城規會紀錄顯示，該處從未申請改劃用途。本報翻查規劃署分區計劃大綱圖，南丫島由索罟灣一直伸延至蘆鬚城一帶，均被劃為自然保育區，規劃意向為「保護和保存區內現有的天然景觀、生態系統或地形特色，以達到保育目的及作教育和研究用途」；該地帶「不宜進行發展」；若要興建「帳幕營地」項目須向城規會申請。不過當地未有「發展審批地區圖」，意味即使違反土地用途，規劃署亦無權執法。

被剷平的範圍大部分是私人土地。本報抽查當地4個私人地段，發現由不同人持有，其中一幅由4名姓陳及姓周的人持有，近年未有買賣紀錄；另一幅土地於2006年由建旺發展有限公司以190萬元購入。

長春社：制度追不上需求 促完善規管

長春社公共事務經理吳希文說，疫情持續多時，郊野公園營地至今未重開，市民對露營的需求卻有增無減，過去大半年新界有不少收費營地湧現，當中部分違反土地用途，部分個案從未提出申請，採取「先破壞後建設」手段發展，反映「制度追不上市場需求」，政府沒有完善的規管制度，「結果要由不同部門引用相關法例執法」，例如「霸佔官地關地政總署事，違反土地用途就關規劃署事」。他說，早前被指疑違規經營收費營地的沙田梅子林與南丫島蘆鬚城類似，由於沒有發展審批地區圖覆蓋，規劃署沒有執法權力。他認為疫情料仍會持續，促政府跨部門檢視現有法例不足，制訂清晰的規管制度，讓業界有例可依，若發現違例個案亦可迅速執法，避免生態遭破壞。

（城市保育）

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