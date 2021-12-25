拆前沒獲通知 創作者陳維明：作品載民主自由血史

民主女神像2010年落戶中大，陳維明憶述，校方近12年沒有移除雕像，而前任校長沈祖堯曾在公開信稱校方堅守言論和學術自由，認為「得到中大校方的認同和認可」。六四浮雕則於2011年起放在嶺大，陳說時任校長陳玉樹曾稱樂見雕塑置於校園。兩座雕像同日被拆除，陳嘆說兩大原會聆聽不同意見，但昔日光景已不復在。

中大：沒組織承擔維修 陳：應聯絡主人

陳說，民主女神像和六四浮雕記錄了32年前中國學生以鮮血爭取民主自由的歷史，而作品往日擺放在大學，可使中國留學生提出疑問，繼而了解歷史，惟從此學生就缺少一個渠道了解相關資訊。

陳維明形容兩間大學「做法不太明智，屈服在中共的壓力下」。中大的聲明指出，沒有任何組織為雕像的維修及管理承擔責任，大學作為校園管理者，經內部評估後決定移走雕像。陳批評有關聲明「不能成立」，稱自己才是雕像的主人，兩所大學應主動聯絡他，商討拆除作品所需的技術等。他說暫不清楚作品去向及損壞程度，質疑校方的行為可能違法，將在美國尋求法律意見。

斥清晨拆像「偷偷摸摸見不得光」

兩所大學均在清晨拆除雕像，陳維明形容是「偷偷摸摸、見不得光、見不得人」，認為管理層深明行為不合理。他說自港大有意拆除《國殤之柱》後，對自己的藝術品被移走「早有預感」，「港大也曾通知高志活，但我連一點通知也沒有」。

陳形容自《港區國安法》實施後「香港已變了味」，從警方破門搜查六四紀念館，至兩日內拆走3座悼念六四的作品，他嘆道：「有人想刪去鎮壓六四的歷史，倘若連『六四』二字都是違法，那我的藝術品被移走也是可以預料的。」