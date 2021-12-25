原址播自由花 內地生：親睹自由世界被打碎

多人獻花擺燭哀悼 中大生派民女像特刊

民主女神像原放在港鐵大學站A出口對開，該處是中大主要出入口之一。民女像前的空地多年來舉辦不同活動，包括論壇、學會宣傳等。數名中大生昨即時複印及派發上千本中大學生會2010年有關民女像的特刊，當中載有雕像擺放中大的時序、當年相關報道、多個學生組織對民女像落戶中大的聲明等。

中大社會科學院四年級內地生夏同學昨早在雕像原址旁播放《自由花》，她說這首歌每年六四集會都播放，與雕像意義一樣，播歌「算是一種祭奠、緬懷，送它（雕像）一程的感覺」。她對校方行動感錯愕，沒料到港大移除《國殤之柱》後，中大這麼快有類似行動，其身邊的內地同學昨亦在網上發文緬懷雕像。

對夏同學而言，雕像承載學生及公民社會力量的信念，她擔心香港情况將趨向內地，六四事件成為禁忌，「經濟政治上統一，一定要通過國民的記憶也統一來實現，如果記憶沒辦法統一，她（政府）可能無法鞏固政權，所以磨滅記憶這點可能沒法改變的」。

楊政賢：將六四屠城記憶從中大抹走

2012年任中大學生會會長的楊政賢昨早到場獻花，又收集基座遺下的碎石。談起雕像被移除，楊落淚哽咽，稱2010年他見證雕像落戶中大，當時亦是他首次踏足中大，認為雕像是中大人的共同財產和回憶。他說校方多年來默許雕像在校內擺放，現在「校方要遵從政治正確、受政治壓力，遂將六四屠城的記憶從中大抹走」。