中大拆民女像嶺大拆浮雕 城大學生會：將應要求搬像 大學六四雕塑全數「被消失」

未答民女下落 中大：移走「未經許可擺放雕像」

中大聲明指出，昨晨從大學站廣場移走一個「未經許可擺放的雕像」，重申2010年大學行政與計劃委員會一致決定不批准該雕像在校園展示，而安排雕像在校內展示的支聯會及中大學生會已解散或無實際運作，現無組織承擔維修及管理責任。本報昨向校方查詢行動前有否聯絡雕像創作者陳維明、雕像現時存放何處、會否向陳歸還等，一概無回覆。

中大清走民主女神像後，不少人到原址拍照和獻花（見另稿）。中大新亞書院學生會臨時行政委員會主席魏子聰稱事前無先兆，前日多名學生代表與中大輔導長陳國康會面談雕像問題，對方稱暫不處理、未有消息，惟昨晨校方就將之清走。他說，學生代表昨晨就事件追問陳，引述對方說「真的不知道」清理雕像一事。魏說雕像附近曾舉辦不同學生活動，對其遭移除感難受。

學生：輔導長前日稱暫不處理 劉國勳：校董沒討論

中大校董、立法會議員劉國勳認同校方處理手法。他說，由於早前忙於選舉，未留意校方事前有否通知校董，又稱校董會過往不時討論有關國民教育的議題，但未討論過民主女神像的具體處理方法，校董們都希望校方盡快處理，相信校方今次做法可獲校董會支持。

中大民主女神像由留美華裔雕塑家陳維明創作，連同陳另一作品六四浮雕於2010年運港展出，及後在支聯會及中大學生會安排下，民主女神像落戶中大，浮雕則放置嶺大。2010年任中大學生會會長的黎恩灝批評校方所為「好荒謬、好鬼祟」，稱雕像除悼念六四事件，亦是當年中大以至本港社會抗議大學以政治凌駕表達自由的象徵，他對中大管理層放棄捍衛大學核心價值感遺憾。

嶺大稱評估法律風險 學生會批違擺放共識

置放嶺大校園的六四浮雕昨清晨同遭校方拆走，校內另一處民主女神噴漆壁畫亦被灰色油漆掩蓋。嶺大發言人表示，大學最近重新檢視和評估校內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。嶺大學生會對校方行動感非常遺憾及憤慨，譴責校方「意圖抹殺六四事件的痕迹」，又稱校方沒與學生會商討行動，違背2011年雙方就六四浮雕達成的「永久擺放」共識。

除了中大，理大及城大亦有民主女神像。城大學生會署理會長謝民熹說，在港大移走國殤之柱後，校方前日約見學生會，稱擺放民主女神像的許可期已過，考慮到《港區國安法》的疑慮及校方利益，縱使學生會再申請續期擺放亦不會獲批，若學生會不收起，校方會收起雕像；校方昨亦書面通知學生會。謝說，學生會決定日內收起民主女神像，存放地點未有定案，校園內外都在考慮之列，預計不再公開展示。城大回覆稱，大學會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。

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