中大拆民女像嶺大拆浮雕 城大學生會：將應要求搬像 大學六四雕塑全數「被消失」

【明報專訊】繼港大移除《國殤之柱》後，中文大學及嶺南大學昨日清晨分別清走置放校內有關六四事件的雕塑，其中民主女神像放置中大校園逾11年，有中大書院學生會成員稱，校方主管人員前一天還稱暫不處理雕像，詎料翌晨就被移除。在嶺大，一幅六四浮雕及一幅民主女神壁畫分別被移除及用油漆遮蓋。至於城大的民主女神像，學生會稱校方已要求學生會將之移走，學生會為消除風險，日內將移走。理大學生會10月以修補為由收起民主女神像，至今未重新展出。換言之，放置各大學的六四標記物品均「被消失」。
未答民女下落 中大：移走「未經許可擺放雕像」
中大聲明指出，昨晨從大學站廣場移走一個「未經許可擺放的雕像」，重申2010年大學行政與計劃委員會一致決定不批准該雕像在校園展示，而安排雕像在校內展示的支聯會及中大學生會已解散或無實際運作，現無組織承擔維修及管理責任。本報昨向校方查詢行動前有否聯絡雕像創作者陳維明、雕像現時存放何處、會否向陳歸還等，一概無回覆。
中大清走民主女神像後，不少人到原址拍照和獻花（見另稿）。中大新亞書院學生會臨時行政委員會主席魏子聰稱事前無先兆，前日多名學生代表與中大輔導長陳國康會面談雕像問題，對方稱暫不處理、未有消息，惟昨晨校方就將之清走。他說，學生代表昨晨就事件追問陳，引述對方說「真的不知道」清理雕像一事。魏說雕像附近曾舉辦不同學生活動，對其遭移除感難受。
學生：輔導長前日稱暫不處理 劉國勳：校董沒討論
中大校董、立法會議員劉國勳認同校方處理手法。他說，由於早前忙於選舉，未留意校方事前有否通知校董，又稱校董會過往不時討論有關國民教育的議題，但未討論過民主女神像的具體處理方法，校董們都希望校方盡快處理，相信校方今次做法可獲校董會支持。
中大民主女神像由留美華裔雕塑家陳維明創作，連同陳另一作品六四浮雕於2010年運港展出，及後在支聯會及中大學生會安排下，民主女神像落戶中大，浮雕則放置嶺大。2010年任中大學生會會長的黎恩灝批評校方所為「好荒謬、好鬼祟」，稱雕像除悼念六四事件，亦是當年中大以至本港社會抗議大學以政治凌駕表達自由的象徵，他對中大管理層放棄捍衛大學核心價值感遺憾。
嶺大稱評估法律風險 學生會批違擺放共識
置放嶺大校園的六四浮雕昨清晨同遭校方拆走，校內另一處民主女神噴漆壁畫亦被灰色油漆掩蓋。嶺大發言人表示，大學最近重新檢視和評估校內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。嶺大學生會對校方行動感非常遺憾及憤慨，譴責校方「意圖抹殺六四事件的痕迹」，又稱校方沒與學生會商討行動，違背2011年雙方就六四浮雕達成的「永久擺放」共識。
除了中大，理大及城大亦有民主女神像。城大學生會署理會長謝民熹說，在港大移走國殤之柱後，校方前日約見學生會，稱擺放民主女神像的許可期已過，考慮到《港區國安法》的疑慮及校方利益，縱使學生會再申請續期擺放亦不會獲批，若學生會不收起，校方會收起雕像；校方昨亦書面通知學生會。謝說，學生會決定日內收起民主女神像，存放地點未有定案，校園內外都在考慮之列，預計不再公開展示。城大回覆稱，大學會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。
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