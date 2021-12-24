中聯辦「民主座談」重申立選成功 陳冬：告別口水戰

中聯辦昨舉行「香港的民主道路」座談會，由副主任譚鐵牛主持，有逾百人出席，包括律政司長鄭若驊、政制及內地事務局長曾國衞、公務員事務局長聶德權等官員等。

稱135萬人投票回擊反中亂港者

陳冬發言時提及白皮書內容，並分享四點體會，包括香港「民主應進步非退步」，指香港在英國殖民統治下無民主可言；「民主本質定當是優質非劣質」，形容反中亂港分子製造亂象，選舉氣氛泛政治化、極端化，使社會內耗與撕裂，只造成「劣質民主」；「民主效能非裝飾」，而是要解決人民的問題；「民主形式應當多樣非單一」，有多種方式實現民主。

陳冬說，新一屆立法會選舉告別以往參選人打「口水戰」，新任議員五光十色，各階層和界別都有代表，形容是取得成功，走向香港特色的民主。他引用國家主席習近平日前的說法，稱新制度「是一套好制度」，「有反中亂港分子，曾叫囂必須不顧一切拉低投票率，135萬市民用行動（投票），給了他們一記響亮的耳光和有力的回擊」。

李家超斥五眼聯盟抹黑

政務司長李家超發言時提及「五眼聯盟」早前聯合聲明稱本港民主受侵蝕，他批評外國重施故技，「外國擔心自身的政治利益，因中國和平崛起有受影響，便無理砌詞、罔顧事實，刻意抹黑這一次選舉」。他說，香港市民享有廣闊的自由和權利，包括參選權、被選舉權及自由選擇的投票權，斥外部勢力對這些保障視而不見，證明用心不良。

外交部駐港特派員劉光源繼周二出席吹風會後，昨再在座談會就白皮書演說。他警告「美國為首的外部干預勢力」，稱無論香港走怎樣的民主道路、執行怎樣的新選舉制度，「全屬中國內政，任何外國無權干涉」。

對於官方接連宣傳白皮書，劉銳紹分析，中共明年召開二十大，估計此前北京會判斷美國和西方世界將加強攻擊力或壓迫力，預料明年發生「超限戰」鬥爭，包括金融戰、外交戰、政治制度戰，所以中央先把各方面做妥，並展開「輿論宣傳戰」，「從北京角度希望香港不要亂，以集中精神明年應對各種『戰爭』」。

劉銳紹：明年二十大料西方施壓

京輿論戰先安內後攘外

劉預料中央續以高壓手段控制局面，冀暫把社會上的「火種」撥走，以確保牢牢掌握香港全面管治權。