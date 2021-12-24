李國章稱符大學利益 政界指欲「光榮卸任」

政府本月17日宣布委任執業大律師王沛詩接替李國章為港大校委會主席，任期由下月1日開始。外界關注港大校委會如何處理國殤之柱，結果在李國章卸任前，校委會極速「拆柱」，變相免卻王沛詩甫上任便要研究如何處置雕塑這一大難題。有政界指此舉或因李欲在卸任前留「建樹」。被問到校委會拆柱決定會否與李欲留下建樹有關，港大校委會本科生代表黃靖軒稱「不作揣測」。

李稱另有律師給清晰意見

本報昨向李國章查詢拆柱是否為任期劃下圓滿句號。李透過發言人回覆稱，作為校委會主席，有責任作出合乎大學最佳利益的決定，而問題畢竟已討論一段時間，早在10月已開始着手處理，「只是因為一直提供法律意見的律師行不再提供服務，現另有律師給很清晰意見，大學既有法律風險，也潛在安全問題，始終要採取行動」，稱移除即時危險後，慢慢再處理一時三刻未能解決的問題。