港大夜拆《國殤之柱》 「暫移別處」 校委會昨午通過決定 高志活稱震驚批不合理

雕塑擁有人高志活（Jens Galschiøt）凌晨發聲明，指對港大摧毁國殤之柱（destroying the Pillar of Shame）感到十分震驚（totally shocked），指事件並不合理，稱過去3個月已去信港大，表明願意移走雕塑。他指若雕塑破損，考慮向港大索償。

圍封後傳敲鑿聲 碎石運出

《國殤之柱》豎立港大24年多。港大校園媒體學苑新聞昨晚10時許在社交媒體上載相片，指有工人用圍板及布幕圍封雕塑。本報記者現場所見，大批工程人員深夜施工，不時傳出敲鑿聲響，並有大量碎石及物料運出。現場保安員承認工程人員在拆走雕塑。

一周前接通知商「風險緩解」

學生校委批拆柱損校譽

港大10月去信當時未解散的支聯會，要求把《國殤之柱》移離校園，事件一直膠着。黃靖軒說，一周前接獲校委會「特別會議」通知，商討一些「風險緩解」（risk mitigating）事宜；至昨午開會時得悉校方將《國殤之柱》暫時移去另一地方保存，等候其擁有人，即國殤之柱創作人、丹麥雕塑家高志活取回，又指校方在法律容許下會提供支援。黃稱校方代表有解釋決定背後的原因，惟該原因有待校方自己公布。黃指校委會最後投票通過有關決定，但他形容決定倉卒，認為校方不應該在這個風波期間作出如此決定。

「六四相關事物一天比一天少」

留守內地生落淚

內地生王同學（化名）與數名同學在現場留守，王激動落淚要同學安慰。她說，國殤柱的存在代表港大仍有一定學術自由，她相信拆走雕塑不是港大決定，甚至不是由港府決定，覺得很惋惜。王說自己來港4年，看到近年香港變化很大，尤其《港區國安法》立法後，社會都變得很謹慎，她擔心香港不再有學術自由，考慮畢業後到外國發展。另一內地生陳同學（化名）說，政府已禁止維園六四燭光晚會，國殤柱被拆走後，和六四相關的事物就會一天比一天少，最後或只剩下回憶。