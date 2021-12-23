年初稱擔憂 習今讚港防疫見效

李克強：盼港直接對接國家戰略

習近平與國務院總理李克強接見林太時，均充分肯定港府的工作。李克強昨早於中南海紫光閣接見林太，他稱林鄭月娥帶領港府「穩健施政，有效防控疫情，促進經濟恢復」，中央將全力支持香港的經濟發展，支持香港維護國際金融中心、貿易中心、航運中心的地位，也願意為香港的經濟發展拓展空間，希望香港可直接對接國家的發展戰略。李克強寄語，港府繼續防控好疫情，促進經濟恢復，「着力改善民生」，讓香港市民有更多的「獲得感」。

林鄭月娥於述職後見記者，強調香港與內地關係非常密切，過去兩年的疫情未能有正常人員往來，為市民帶來很大焦慮和困難，相信領導人亦明白，但她指抗疫是大事情，要與內地聯防聯控機制籌謀，研究何時落實通關安排。

林太稱，完全認同李克強所說香港要更對接國家發展，她說已經在《施政報告》開宗明義提出，要在不同範疇融入國家發展大局，包括金融業配合進一步改革開放，及推進人民幣國際化等，稱李克強再次提出建議，令她有更大動力，在日後對接國家發展。