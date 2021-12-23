習：兩選舉成功 新制度好 「充分肯定」港府工作 林鄭：訪京為述職 沒考慮未來事

劉兆佳：中央一般會肯定特首

料至少10年後方提修訂選制

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，習近平的講話顯示中央滿意新的選舉制度，料至少10年後才會再提出修訂。被問到如何評估林太連任機會，他說中央一般會肯定在任特首，「就算做得差都會兜底」，並無暗示下任特首人選。

林鄭月娥周一啓程前往北京，昨午獲習近平於中南海瀛台接見，並作任內最後一次述職。習近平提及過去一年，香港由亂到治的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展，社會保持安定。全國人民代表大會今年3月就修改香港選舉制度作出決定，習近平稱林太隨後領導港府，根據有關決定及全國人大常委會有關立法，「對香港選舉制度作出系統性修改完善」，並成功舉辦選委會選舉及立法會選舉，「推動符合香港實際的民主發展邁出堅實步伐」。

習：落實「愛國者治港」 確立廣泛均衡參與

習近平表示，本港兩次選舉都取得成功，落實「愛國者治港」原則，廣泛均衡參與的政治格局得到確立，指新選舉制度「為確保一國兩制行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定，提供了制度支撐，是一套好制度」。他稱，香港回歸後20多年不平凡的歷程，證明「一國兩制」有利於維護國家根本利益，以及香港根本利益等，中央將繼續堅定不移貫徹一國兩制方針。

被問是否獲「祝福」爭連任

林鄭：任本屆特首至6．30

習近平又說，特區政府堅決執行香港國安法，依法止暴制亂，撥亂反正，維護法治的權威和尊嚴；採取積極措施推動特別行政區融入國家發展大局，全面深化與內地交流合作，「中央對你們的工作是充分肯定的」。

林太回應稱，感謝習近平對港府於過去一年工作的肯定。她對親自到北京述職感高興，稱能親自感謝習多年來對本港的關心，及對她的信任。林太於述職後見記者，對於有否獲中央「祝福」連任、會否參選明年特首選舉，她表示，會一直擔任本屆特首至明年6月30日，無正面回應會否參選。立法會換屆選舉投票率見新低，被問是否毋須負責，林太稱選舉符合「愛國者治港」目標，稱港府沒就投票率高低訂指標，「既然沒有一個指標、目標，就沒有所謂的成敗」。

劉兆佳分析習近平講話，認為中央對新選制滿意，強調選舉安全、理性、順利地舉行，但難以評估是否滿意當選人，因要觀察他們日後表現。今次選舉非建制派幾乎全軍覆沒，劉認為選舉結果體現選民選擇，非中央可控制，但指在中央眼中，建制派全勝不代表選舉失敗，因參選者均是愛國者，中央不介意誰當選。至於選舉制度的修改空間，他認為中央盼制度穩定、港人亦需時熟悉，料舉行兩三次選舉後才有機會談論。劉認為，中央對特首選舉採取非常慎重的態度，不希望帶來社會不穩、愛國陣營不團結，故領導人的講話沒有暗示人選。他表示，一般而言，中央不會批評現任特首，以免打擊管治威信。

狄志遠：或會有條件挺林鄭連任

立法會社福界當選人、新思維主席狄志遠稱，中央領導正面肯定新選制屬正常，但認為中央亦盼望非建制派當選。被問官方評價是否不貼近民情，他說非建制派應多與中央溝通，盼當局明白實情。至於重啓政改目標，狄認為只要中港關係和諧，本港的民主自由會逐步開放，不擔心修改選制的空間減少。他認為林太連任機會高，但要視乎具體政綱、選舉對手等，或會有條件支持林太。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676