增8宗輸入 青山醫院護士英返港初陽 檢疫酒店措施收緊 Omicron患者鄰房客須天天驗

醫院料離港前染疫機率極微

初陽護士任職青山醫院成人精神科，主要從事病房管理工作，離港前曾於11月29及30日上班，曾出席跨病房會議，無參與病人臨牀護理，本周一（20日）從英國返港時在機場檢測呈初陽。醫院稱該員工上班全程戴口罩，離港前染疫機率極微，25名同事檢測呈陰性，涉事病房已停收新症及消毒。

增8宗Omicron 料未來一周續升

昨增8宗輸入個案，7人涉N501Y變異病毒株，未知是否涉Omicron，其中54歲女病人居於大埔太湖山莊，周日（19日）由美國抵港，機場檢測呈陽性，潛伏期在港居住和到訪地點日前已納強檢。

卡塔爾航空從多哈抵港航班涉5名乘客確診，當局遂禁止該航空公司客機抵港兩星期。

衛生防護中心昨公布早前確診8宗個案帶Omicron變異病毒株，本港至昨天累計發現27宗Omicron個案。中心宣布，如涉Omicron個案曾入住的檢疫酒店，由涉事患者離開酒店起計7天，相鄰和對面房間住客須每天檢測，同時段相鄰和對面房住客若完成檢疫，則須於社區接受額外檢測，並建議避免聚會至完成7天額外監測期。

另阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬確認發現Omicron個案，港府將該等地區列A組地區，僅限已打針及持接種紀錄港人由該區登機回港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在港台《千禧年代》表示，Omicron已成多國主流病毒，由於節日將至，英美返港人數增加，料本港Omicron輸入個案未來一周明顯上升。

（新冠疫情）