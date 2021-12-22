馬會2萬智能手機 派合資格綜援長者

社協：與30萬貧窮長者有距離

社區組織協會幹事吳衛東稱歡迎措施，惟2萬部手機相對全港30多萬貧窮長者仍有距離，建議將來若有其他機構願意捐助智能電話，可考慮以在職家庭津貼為申請資格，令更多人受惠。

馬會稱，合資格長者須符合以下所有條件：年滿65歲、正領取綜援、非居於安老院舍、未擁有智能手機，以及經12間指定社福機構轄下74間長者地區中心及長者鄰舍中心的社工轉介（見表）。

計劃費用全免，昨起接受登記，並非先到先得，長者須先到居住地區內的長者中心接受社工初步評估，社工核實資格後會轉介及審批，成功申請者一般可於收到通知後兩周內到區內指定中心領取手機及儲值卡，屆時中心將即場指導長者使用手機及安心出行程式，而長者不能挑選手機型號及流動通訊網絡商。

參與機構：昨收逾百長者查詢

將安排工作坊教用

香港聖公會福利協會為計劃下其中一間機構，其助理總幹事黃翠恩回覆本報稱，機構將負責派發2300部智能手機，並以每周為單位分批派發，料1月底前派完。她說，轄下兩間中心昨已收到150名長者親自上門或電話查詢，長者登記時需帶同身分證、綜援受助證明或銀行存摺，以及住址證明，社工審批後會致電通知長者取機詳情。她提醒，74間中心遍布全港18區，長者可到住所附近的中心登記，但當中只有18間中心負責派發手機，其餘僅負責登記及轉介，成功申請的長者會被安排前往居住區內的指定中心取機。有服務中心職員表示會安排臨時工協助登記。

計劃下另一機構、香港仔坊會社會服務安老服務部服務總監梁碧鈿說，現時長者雖可填紙仔代替安心出行，但不少長者或不識字，對經常求助於人感「不好意思」，繼而減少到街市、食肆等場所，影響生活質素。她形容計劃屬「及時雨」，冀理順安排後，如長者帶齊所需文件並通過社工審批，可做到「即場登記，即場派機」。她說機構會安排工作坊，由長者義工等「同聲同氣」指導長者使用手機及應用程式。

參與計劃的4家本地流動通訊網絡商分別為3香港、中國移動香港、CSL和SmarTone。SmarTone昨稱由一班熱心員工組成的義工隊會參與為長者設教室，協助教導長者使用智能手機及應用程序。

政府外展10港鐵站助申「港康碼」

另外，「港康碼」本月10日起接受登記，政府早前稱將安排外展隊協助有需要的市民申請。創新及科技局昨回覆本報查詢稱，已安排外展隊在全港多個港鐵站內為市民提供服務，包括兆康、大埔墟、東涌、青衣、葵芳、啟德、牛頭角、調景嶺、黃竹坑及北角，並適時調動人手及安排。據了解，局方會視乎需要擴大服務規模。港鐵回應稱，已於上述10個車站安排位置供設置「港康碼」流動支援站，支援站前日啟用，港鐵將密切監察車站情况，確保人流順暢。

（新冠疫情）