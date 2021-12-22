無疫苗檢測證明職員 中大禁入校不續約

勞處不評論 中大：確保校園安全

勞工處回應稱不評論個別個案，若僱員懷疑被僱主不合理解僱或被單方面更改僱傭合約條款，可往勞資關係科各分區辦事處求助。中大回覆稱，接種疫苗及其他公共衛生措施是確保持續戰勝疫情的基本條件，大學在第二學期將採取額外措施以確保校園社區安全。

中大早前要求師生作打針申請，如有醫療原因無法打針，須每兩周檢測。中大昨向教職員發電郵表示，下月10日起無提交打針證明或檢測證明的職員，其中大通智能卡無法使用，意味將被禁止進入或使用中大通名單系統控制的門和設施，例如中央門禁系統、校園入口處的電子門禁讀卡系統；有關職員將要放年假，無年假者則要放無薪假，若該職員至合約期滿仍無打針或無檢測證明，將不予續約。

職員斥逼打針「社會倒退」

無打新冠疫苗的中大職員Jamie（化名）沒有不適合打針的醫生證明。她認為每人均有權自主決定是否打針，批評中大校園不見得感染風險突增，校方卻突然有此強硬要求，且無其他選項。她說若打針亦變得身不由己，不但令人擔憂，且象徵社會倒退。她說底線是決不打針，有心理準備明年初合約到期後不獲續約，計劃與上司商討可否以兩周一檢代替，或允許其在家工作，另考慮諮詢法律意見或查詢勞工處及平機會。她認為政府持續收緊僱員檢測要求，將帶動大專院校、公營機構等跟隨。

（新冠疫情）