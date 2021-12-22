2月中入政府大樓 僱員須已接種 不跟從無法上班視無故缺勤 紀律處分

考慮疫苗氣泡擴至所有表列處所

政府研究擴大疫苗氣泡至多類處所，市民須打針才可進入。行政會議召集人陳智思上月底表示，估計當局將逐步推展措施；香港餐飲聯業協會會長黃家和本月初亦引述特首林鄭月娥稱，最快農曆新年後推行。政府昨日公布延續現行社交距離措施14天至下月5日，若有需要，將考慮擴展疫苗氣泡適用範圍至所有受第599F章規管的處所，亦會同時考慮適當豁免安排，視乎疫情防控需要考慮進一步放寬疫苗氣泡處所的營運限制。

1‧3起未打針政府僱員3日一檢

現時約96%政府僱員已接種第一劑疫苗。政府昨公布由12月28日起收緊政府僱員「以接種疫苗取代定期檢測」安排，並由明年1月3日起，所有未打針政府僱員由現時每周檢測一次收緊為每3日一檢，無醫生證明不宜接種者須在工作時間以外自費檢測；另明年2月中起，所有因工作相關目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員須出示接種證明，當局會另向有醫生證明健康不允許接種者發出特別通行證，同時所有政府僱員和市民仍須用「安心出行」程式才准進入有關處所。

政府發言人稱，推行疫苗氣泡後會有空間放寬不宜接種政府僱員的定期檢測安排，將適時公布詳情。

公務員事務局昨晚回覆本報查詢稱，若屆時員工無醫生證明不宜接種，同時因無法出示疫苗接種證明下未能返回辦公地點上班，視乎情况可能被視為無故缺勤，將按現行紀律機制處理；而政府亦鼓勵公營機構考慮在其管理場所推行類似疫苗氣泡的安排。

梁子超：防疫作用有限 料僅示範

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，大部分同事已打針，料實際影響不大，且認同公務員有需要接種，故對措施表示理解。他認為今次是政府在不同場所推行疫苗氣泡的第一步，相信未來市民或需先打針才可進入政府處所。他說，未接種的同事多涉健康問題，建議增加配套如可到夜間診所檢測，避免影響上班時間的人手。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，公務員本身接種率高，政府大樓非高危場所，現時病毒明顯削弱疫苗效力，難單靠疫苗阻止傳播，故認為從防控角度而言，措施無需要，作用亦有限。他預料當局或希望以政府僱員作示範，藉此鼓勵港人打針，但問題癥結在於長者及長期病患對接種有疑慮，應加大力度教育公眾，澄清什麼情况下不宜接種。

明報記者

（新冠疫情）

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