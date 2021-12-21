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2021年12月21日星期二
非建制直選盡墨 狄志遠1:89 盧文端稱感失望 「建制直選贏晒但都係輸」
唯一非建制標籤「沉重」 狄志遠：將動議重啟政改
港澳辦：背景多元前所未有 五眼聯盟稱嚴重關注民主受侵蝕
林鄭：目標任內商23條 難完成立法 民建聯稱倘能任內做到將配合
國務院白皮書：新選制創雙普選條件 探索「特色民主路」 林鄭：未必很久 劉兆佳：短期難現
稱白皮書反擊西方批評 劉兆佳：肯定中港民主優越
民建聯19席最大黨 工聯8席第二 無政黨者佔多數 劉兆佳：政府游說料更難
民建聯直選取68萬票 李慧琼：成績突破
新民黨2變5席葉劉稱大勝 「港島東雖敗 重奪核心票」
工聯8席平均分佈三大界別
梁君彥考慮爭連任立會主席
建制直選得票比例 增3.9百分點 民主思路兩人敗北 湯家驊認低估建制票源
直選11新人 「黑仔王」鄧家彪當選
直選新面孔 新人主打民生議題
選委界夏寶龍提及者 部分「墮馬」
4非建制派 「老巢」得票不到區選15% 學者指錯估形勢 未能展示民主運動價值
「馮檢基」十大票倉8同補選 得票大跌
泛民友好未能過票 「潘焯鴻」63%票站墊底
「林素蔚」首戰即捷 取方國珊選區五成票
教界贏家朱國強 得票僅教協23% 拒評沒教協才當選 教聯黃均瑜：歷史性勝利
團體票界別 張華峰鍾國斌連任失敗
花絮：選舉風褸印自己名 田北辰被拒入點票中心
2021年立法會選舉結果
2021年立法會選舉結果
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【明報專訊】（請看附圖）
（2021立法會選舉）
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立法會選舉
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