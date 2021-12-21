花絮：選舉風褸印自己名 田北辰被拒入點票中心

部分候選人如新民黨葉劉淑儀、實政圓桌田北辰等，不待點票結果公布已離開，故選舉主任在台上宣讀賽果時，二人均未現身。

田北辰昨凌晨穿著有自己姓名字樣的選舉風褸到達會展場地，進場時遭保安阻止，指場內不能穿著有政治宣傳的服飾，田唯有把風褸反轉穿著才可入場。他等到近4時點票工作未結束，但賽果大局已定，於是在台下影相「打卡」，然後拉隊離開。

新民黨容海恩「轉跑道」在選委會界別勝出，昨晨在會展滿場走，其丈夫袁彌昌就以「傳媒」人員身分在新聞中心為太太打氣及幫忙。

勝出「港區人代、政協及有關全國性團體代表界」的民建聯副主席陳勇，預備了一大袋金色「勇」字扣針派發給在場記者，笑說扣針在淘寶買，希望大家日後多多照顧他。向來是蝙蝠俠粉絲的新思維狄志遠，在贏得社福界議席後，就拿着蝙蝠俠模型拍照。

（2021立法會選舉）