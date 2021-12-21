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團體票界別 張華峰鍾國斌連任失敗

【明報專訊】19個以團體票產生的功能界別中，12個界別均有現任議員競逐連任，其中兩名現任議員連任失敗「墮馬」。金融服務界李惟宏，以314票擊敗得169票的現任議員張華峰。至於紡織及製衣界則由香港工業總會副主席陳祖恒以172票當選，鍾國斌得82票。

李惟宏勝選：業界求變

李惟宏出身於證券世家，其父親李德麟為證券界元老、大唐金融創辦人，而他目前為大唐資本控股行政總裁及香港證券業協會主席。李惟宏形容現時是新開始，業界有很大求變的聲音，日後最重要的工作是要團結業界，希望未來業界發展可更多元化，協助中小企提升專業水平和轉型。

紡織界陳祖恒則稱，業界提出不少問題及痛點，當中尤其關心如何應用創新科技及融入國家發展，而他在創科方面較強，指有辦法與中央好好溝通，故認為選民因期望業界有新氣象、新發展而投票支持他。

鍾：失紡織出口票源

鍾國斌對未能爭取在紡織及製衣界連任表示抱歉，指新選制下他的選民基礎大跌八成，工業貿易處已登記的紡織製衣出口商過往為他的票源，但今屆則沒票，估計此為令他落敗主因。

科技創新界（原為資訊科技界）及旅遊界亦有新人當選。在科技創新界，由以往有個人票轉為公司票，香港資訊科技聯會會長邱達根以59票勝出。他表示，過往幾屆選舉均有擔任助選團成員，今屆則「助攻變前鋒」親自出選，對當選很感觸，亦喜出望外，冀在議會探討北部都會區日後可如何更好地承載創科發展。

旅遊界則由香港中旅社副董事長姚柏良勝出，他說未來將爭取盡快通關復航，恢復業務，並協助業界爭取各項支援措施。

（2021立法會選舉）

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