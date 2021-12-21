教界贏家朱國強 得票僅教協23% 拒評沒教協才當選 教聯黃均瑜：歷史性勝利

向來被視為教協囊中物的立法會教育界議席，但今次教育界投票率29%，在教協解散後，由教聯會奪得。該會成大贏家，兩名副主席鄧飛和朱國強，分別出戰選委會和教育界，雙雙勝出。黃均瑜表示今次是歷史性勝利，形容新選舉制度下，立法會生態「不再政治行先、回歸理性」，又說該會有責任團結更多教師。

朱稱大比數勝出

「表裏如一 打動老師」

成功在5名候選人爭贏1席的朱國強，獲10,641票，而上屆教協葉建源得票有45,984；該界別兩屆登記選民，由88,185人跌至現時85,117人。問到是否教協不再出選才能獲勝，朱國強說，不回答假設問題，但對自己「大比數勝出」感到高興，稱證明教育界認同教聯會是多元和專業。被問有沒有信心代表業界不同政治立場的人 ，他相信自己表裏如一及真誠可打動老師，日後亦會非常用心聆聽教師心聲，認真處理任何教師的訴求。

林哲玄受惠醫衛票源分散

首度出選的4名新丁對議會工作各有不同看法（見表），其中醫療衛生界由過往醫學界和衛生服務界合併，有5人競逐，由於票源分散，醫生林哲玄獲5511票，足以擊敗被視為過往有優勢的護協候選人何崇漢。

另外民建聯黃俊碩，以3175票擊敗3名對手，晉身會計界議員；曾為律師會會長的林新強，以1637票當選法律界議員。

盧偉國劉業強謝偉銓連任

成功連任的包括工程界盧偉國、鄉議局劉業強，以及建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓。謝偉銓擊敗對手陳澤斌，說日後會以謙卑的心態聽取業界意見，並一如既往團結業界，為香港未來及市民而努力；又指今次選舉突出眾人必須團結，最重要令香港和祖國強化。

明報記者

（2021立法會選舉）