「林素蔚」首戰即捷 取方國珊選區五成票

方國珊因家庭考慮決定不參選今次選舉，改為推薦林素蔚。翻查資料，方國珊任區議員的環保北選區分兩個票站，方在前年區議會選舉中取得近3000票，而林素蔚在方國珊支持下，今次在該選區兩站共得約1370票，得票率約五成。

專業動力另兩選區同取近半

至於林素蔚今次選舉得票最多的10個票站，有兩個同屬專業動力區議員的選區，包括張美雄的環保南及張展鵬的都善選區，林在這兩站得票率約45%至50%；而林於區選出選的澳唐選區，今次亦是其十大票倉之一，取得1407票，但比當時區選所得2762票少近半。

林素蔚其餘7個票倉所屬選區，則是區選中民主派勝出的選區，包括林取得2065票、屬其最高票數的仁濟醫院陳耀星小學票站，原為獨立民主派鄭仲文任區議員的德明選區；林取得1192票的明愛馬鞍山中學票站，則是民主黨曾素麗於區選勝出的富龍選區。

（2021立法會選舉）