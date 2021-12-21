泛民友好未能過票 「潘焯鴻」63%票站墊底

綜合各票站得票，潘焯鴻平均每個票站僅得240票。他於東區得票較多，其中嶺南中學票站取得513票，是60個票站中最高，其次為皇仁書院票站獲467票、滬江小學422票。

獲部分民主黨人支持 未受惠

正當對手不斷大打告急牌之際，潘焯鴻不但拒打告急牌，更稱預計當區投票率過半時他有八成機會當選，同時亦有部分民主派拉票，當中民主黨副主席兼前觀塘區議員梁翊婷、民主黨成員兼前東區議員蘇逸恒，更在未經黨批准下以個人名義簽署同意書支持潘，但潘未能受惠民主派票源。翻查紀錄，蘇逸恒2019年區選於愛秩序灣選區取得4600票，該選區於今次選舉分為兩個票站，潘分別取202和262票，合共464票，只佔蘇逸恒一成票數。

曾在潘的造勢大會附近「路過」，隨後發出「緊急呼籲」短訊幫手拉票的民主派前灣仔區議員李永財，在前年區選維園選區以2502票勝出，但潘今次在維園選區所屬皇仁書院票站僅取467票，為候選人中最少，亦只及李永財得票約18%。

（2021立法會選舉）