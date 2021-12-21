「馮檢基」十大票倉8同補選 得票大跌

前黨友選區只獲區選一兩成票

馮檢基在今次選舉僅取得15,961票，總得票率約13%。本報按票站數據統計出其十大得票最高票站，其中8個與他在2018年補選的票倉相同，例如長沙灣體育館、石硤尾社區會堂、聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學等；至於他曾任區議員逾10年的麗閣選區，即今屆選舉的九龍工業學校票站，雖屬其最大票倉，但亦僅得756票，與2018年補選所得711票相若。

另一方面，4個支持馮檢基的民協前深水埗區議員，包括楊彧、江貴生以及前日選舉日有份拉票的李炯和譚國僑，他們的區議會選舉所屬選區也在馮檢基今次十大票倉之列，但馮今次得票數目大跌至僅黨友2019年區選得票的一至兩成。

例如李炯在區選出戰馮檢基「老巢」麗閣選區取得近3600票，但馮今次只取回約21%票數；民協主席楊彧在區選取得逾5200票的荔枝角南選區即聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學票站，馮今次得票不足一成（498票）。

前年所戰尖沙嘴西 今次票數有增長

至於馮檢基在2019年區選中轉戰的尖沙嘴西選區即九龍公園體育館票站，他今次所得票數反增，由194票增至325票。

（2021立法會選舉）