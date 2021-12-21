4非建制派 「老巢」得票不到區選15% 學者指錯估形勢 未能展示民主運動價值

獲區選勝出者撐 劉卓裕蔡明禧只吸小量票

出戰新界西南的劉卓裕現為荃灣區議員，前年區選中他於愉景選區以4498票當選。劉卓裕今次立法會選舉取得12,828票，平均每個票站僅獲188票，得票最高為荃景圍體育館票站，即其區議會議席所屬選區，但只取得668票，只及區選票數約15%。劉今次參選報稱獨立民主派，並獲民主黨批准荃灣區議會前副主席李洪波以個人名義支持；翻查紀錄，李於區選中奪3887票，但劉在李所屬選區只獲402票，只及李的一成多。

現為西貢區議會副主席的蔡明禧在今次選舉取6718票，平均每個票站得113票。他在2019年區選翠林選區以4222票勝出，但今次選舉於其選區所屬票站僅獲199票，只及區選約5%。蔡是次獲西貢區議會主席周賢明、前西貢區議員林少忠支持，但未能吸納兩人票源，其中周於區選南安選區取得5524票，蔡今次在同區所屬票站僅獲148票；同樣，林少忠於區選康景選區取得4037票，蔡明禧在同一選區的票站僅獲共365票。

每站平均得票百餘 蔡「老巢」僅獲5%票

競逐九龍中議席的黃大仙區議員譚香文得票8028票，平均每票站取131票。翻查數據，她2019年區選在龍星選區取得6098票，但今次在同區的兩個票站合共只得874票，即只能取回約14%票數。

離島區議員方龍飛出戰港島西取得8058票，他前年區選中出戰逸東邨北選區獲5,376票，但今次在其選區所屬票站僅獲632票，只及區選票數約12%。

陳家洛：民主派受招安或兩面不是人

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，部分候選人雖報稱非建制派，但沒有任何一人能展示民主運動所展現的價值觀以及針對北京和政府的態度，在選舉論壇更淪為建制派出氣袋，還擊力弱，無法吸引民主派支持者。對於有候選人以「不想議會變成清一色就投票」為賣點，他認為不是有效策略，更稱這些候選人錯估形勢甚至高估自己。

被問到會否擔心日後沒有民主派再參選，陳家洛不能排除這可能，這亦非民主派的責任，現時高壓政治氣氛下公民社會瓦解中，清算亦無日無之，即使接受招安亦只會兩面不是人。

明報記者

（2021立法會選舉）