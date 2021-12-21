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選委界夏寶龍提及者 部分「墮馬」

【明報專訊】立法會選舉委員會界別選出40名議員，經民聯梁美芬以1348票成為該界別「票后」，得票最低者是報稱電工的刁勝洪，他得票342張；兩人相差約1000票。國務院港澳辦主任夏寶龍月初講話時，提及候選人中有「港漂」、巴士車長、註冊電工等，但不少符合上述背景的候選人都「墮馬」落選，包括獲「重量級」選委提名參選的「蘭桂坊之父」盛智文、全國港澳研究會理事黃梓謙等。

民建聯5人當選 張國鈞膺票王

選委會界別有51名候選人，昨選出40名議員，得票最高3人依次為梁美芬、民建聯張國鈞（1342票）、教聯會副主席鄧飛（1339票），會計師林智遠以970票獲得最後一席。梁美芬表示，今次選舉不容易，成為「票后」是對她的團隊及地區工作的肯定。成功連任的她說，除了關注全國及全港的問題，亦會關心民生議題，監察政府，凝聚新一屆議會共識，再凝聚社會共識。

民建聯派出6人參選選委會界別，5人當選，其中由直選「轉跑道」的副主席張國鈞得票第二高，成為選委會界別的「票王」。他表示，團隊在競選期間作過不同承諾，將在新議會一一兌現，又稱選舉制度的優劣並非要確保某些人當選，而是視乎他們可否參選，再按公平制度給選民選擇。

夏寶龍月初稱愛國者治港要搞「五光十色」，提及參選人的背景多元，包括加入中國籍的「老外」、新一代年輕人、居住公屋和「劏房」的人。選委會界別落選的11人中，部分人符合上述背景，並獲得知名選委提名。

最低票刁勝洪：能參選 制度已進步

陳凱榮：選舉有輸贏 服務無輸贏

刁勝洪是該界別得票最低者，他稱作為基層市民，能參與選舉已經是選舉制度一大進步，盼未來立法會議員務實論政，「作為基層，不希望議會吵吵鬧鬧」。刁自稱獨立候選人，認為無政黨支持帶來一定困難，被問當選者缺乏基層會否不是「五光十色」，他不認同，稱競選期間基層問題多人關注，盼當選人「說到做到」。至於會否再參選，他說遲一點再考慮。

盛智文為選委會界別最年長候選人，報名參選時獲商界重量級選委提名，包括全國政協常委唐英年、信和集團副主席黃永光等，昨日宣布選舉結果時他沒有現身台上。

另外，黃梓謙競選時稱自己曾住劏房，亦獲得全國政協常委胡定旭、港區人大代表譚志源等選委提名。他回應落選時表示已盡了最大努力與選委接觸，選舉一定有贏有輸，將來亦有很多層面可以服務社會。

民建聯選委會界別團隊中，唯一落選的陳凱榮是最年輕的候選人，他表示對支持他的街坊感抱歉，但認為「選舉有輸贏、服務無輸贏」，又說當選者中有代表年輕人的聲音，不認同其落選會令議會失去年輕人聲音。

（2021立法會選舉）

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