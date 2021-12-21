直選新面孔 新人主打民生議題

新界東北李梓敬報稱職業是KOL（關鍵意見領袖），其得票6.1萬，與現任議員陳克勤票數相若。他認為票數較預期略高，認為其在網上的支持度，一定程度上轉化成實體選票。李梓敬以往在網上的言論風格較進取，政治立場被視為「深藍」，被問上任後會否延續「戰狼風格」，他形容自己作風一貫硬朗，包括在誘捕野豬等民生議題的立場。當選同日，李向政府請願爭取通關，他說會專注處理民生事務，除處理《基本法》23條立法，他相信其他政治議題的爭議不大。

陳學鋒：盼令施政更「貼地」 改善離島通訊交通

陳學鋒在港島西以3.66萬票當選，較同區另一當選人、新民黨主席葉劉淑儀的得票少約2.9萬。陳學鋒說，原料自己的票數會更高，但葉太知名度高，「（葉太在）我中西區的多年老巢，都搶到那麼多票」。他稱從事地區服務超過20年，但抱着「初學者」心態進入立法會，盼能改善離島通訊品質、居民交通費用等地區議題。對於是否以區議員的「做區」模式處理立法會的工作，陳稱兩者沒有衝突，因不同層面的從政者均以服務市民為目標，他盼令政府施政更「貼地」。

楊永杰：關注長者福利 願與他人合作

九龍城區議會主席楊永杰以新人姿態，在九龍中力壓非建制譚香文排名第二當選。他形容選戰困難，因自己知名度低，同區另一候選人、民建聯主席李慧琼實力強勁，「沒想過和琼姐爭」，形容對方「超級吸票」。上任後，楊表示會促請政府關注老人福利，如增加公院眼科專科醫生，縮短長者候診時間。他說，願與其他當選人合作，表示與新界北當選人張欣宇關係不俗，曾就議會合作一事溝通，認為日後議會將出現不同形式的合作。

顏汶羽：推動家庭醫療券 促23條盡快立法

民建聯顏汶羽成功接棒，當選九龍東議員。他表示上任後首要工作是推動政府推家庭醫療券，同樣主打民生議題，形容心情「戰戰兢兢」，希望抱着學習態度，盡快投入立法會工作。被問到選舉結果是否預料之中，他稱沒有估算結果，只有盡力爭取每個市民支持。他亦贊成本屆政府應在任內完成23條立法，「盡快堵塞漏洞」。

（2021立法會選舉）