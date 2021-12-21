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直選11新人 「黑仔王」鄧家彪當選

【明報專訊】新選制下，地區直選議席減至由10個選區產生20席，20名當選者中，11人屬首次晉身議會的新人，除傳統建制政黨成員外，亦有新政團「香港新方向」的張欣宇、「專業動力」的林素蔚等。過去在直選中屢敗屢戰的工聯會鄧家彪，在新選舉下不僅一洗「黑仔王」之名在九龍東當選，更以逾6.5萬票成為該區票王，闊別5年後重返議會。

民建聯10區全勝 梁熙得票2.7萬

地區網絡強勁的民建聯在10個選區均派員出戰，最終全部勝選，除競逐連任者外，亦有新人如梁熙，以及於地區工作多年的第二梯隊陳學鋒等。其中梁熙在參選港島東前可說是零知名度，近兩個月的選舉工程中，因誤稱要為西灣河爭取港鐵站而「成名」，最終在港島東取得近2.68萬票，較同區的新民黨廖添誠高約3600票而贏得該區第二席。港島東票王是同樣首次晉身立法會的工聯會會長吳秋北，他於選戰後期頻打告急牌，最終獲6.45萬票，票數之多甚至高過其餘3名對手得票總和。

張欣宇林素蔚一擊即中

在反修例期間頻頻於網上節目論政的工聯會陳穎欣、新民黨李梓敬，亦分別於新界西南及新界東北贏得議席，成為新選制下的議會新丁，其中李梓敬獲逾6.1萬票，僅次於同區票王、屬第4次當選的民建聯陳克勤。陳穎欣獲逾6.26萬票，雖較同區民建聯陳恒鑌的8.33萬票為低，但遠高於落敗的非建制劉卓裕。

非傳統建制派的張欣宇、林素蔚，選前同樣沒知名度，其中前者狹「星級支持者」如全國政協委員李小加、長實執董趙國雄等支持下競選，最終擊敗元朗區議會主席沈豪傑；後者則代替在將軍澳深耕多年的方國珊得勝。其他在直選勝選的新人，還包括九龍城區議會主席楊永杰、西九新動力梁文廣、民建聯李世榮及顏汶羽。

（2021立法會選舉）

相關字詞﹕直選 梁熙 鄧家彪 民建聯 立法會選舉 地區直選

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