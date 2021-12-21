建制直選得票比例 增3.9百分點 民主思路兩人敗北 湯家驊認低估建制票源

4非建制得票不足 沒收選舉按金

中大政治與行政學系兼任講師林朝暉分析，建制派「基本盤」是選民的兩成半至兩成七，今次結果反映建制派動員到不理議題的「組織票」，而非建制派因無挑起關乎經濟、民生等清晰選舉議題、無大黨背書和候選人質素較差，未能吸票。被林朝暉形容為質素較高的港島東落敗者、非建制的潘焯鴻，則稱是投票率低導致「清一色」，批評新選制「完全不完善」。民主思路召集人湯家驊承認低估了建制派的票源。

批選制不完善 潘焯鴻：落敗因投票率低

建制派在2016年立選和2019年區選，分別共取得約89.5萬票和121萬票，佔總投票人數的40%和41.27%，與非建制派維持「六四比例」；但今次立法會選舉，建制陣營的123萬總得票，在135萬的總投票人數中佔壓倒性優勢，有約91.3%，反映非建制派或民主派支持者不太熱中於今場選舉。

港島東選區選情相對較激烈，潘焯鴻曾被看高一線，最終不敵民建聯梁熙、工聯會吳秋北落敗。潘焯鴻形容結果「明顯清一色……肯定不是五光十色」，他分析落選原因，稱投票率影響結果，批評新選制「完全不完善」，令投票意欲減少，加上投票日推出免費乘車，令遊玩市民未能趕回票站投票等。他指選舉結果向非建制派參政發放負面信息，他直言未必再參選，但若非建制派繼續不參政，建制派便會「贏晒」，社會將付出代價。

馮檢基「失望」 憂議會一言堂

「老將」馮檢基屢戰屢敗，他昨稱對結果失望，同樣認為敗選是因投票率太低，擔心日後議會「一言堂」，認為目前的社會問題難帶進議會討論、以向政府施壓促改善。馮說今次非「陪跑」，至於會否淡出政壇，他說需考慮多項因素，現階段難斷言。

主張「第三路線」的民主思路派兩人出戰直選均告落敗。召集人湯家驊強調「第三路線」在社會上有高度支持，但港人仍用兩極政治的心態投票，故未轉化成選票；他呼籲非建制派不要灰心，民主思路將繼續智庫工作、加強宣揚第三路線。至於與新思維合作，湯否認策略出錯，認為第三路線的力量需整合，會研究如何繼續合作。

學者：非建制沒尖銳議題吸票

林朝暉認為，非建制派成績差，是因沒有選舉氣氛，沒合適議題吸引支持者投票，即使潘焯鴻亦只一再重申「監察政府」或不要「一言堂」，但認為都不是尖銳議題；亦因他們沒大黨支持，選民了解他們需時；而非建制候選人個人魅力較弱，口才、外形亦遜色。他又指民調反映2016年投中間派或泛民的選舉，今屆轉投建制，「相信心態是在建制派中揀『lesser evil』」。

明報記者

（2021立法會選舉）