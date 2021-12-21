梁君彥考慮爭連任立會主席

經民聯：通關當務之急

經民聯昨午在立法會選舉結果出爐後晤傳媒，盧偉國說，落選的張華峰是「性情中人」，對落敗一定有情緒，但經民聯表示會支持他服務業界。他又表示，立法會現時重回理性議政秩序，現時正為促進經濟復蘇重要時機，形容通關為當務之急，希望要求特區政府盡快落實時間表，並爭取擴大通關配額。

經民聯其他勝出者包括選委會界別的梁美芬、新丁陸瀚民、商界（第一）林健鋒、工業界（第二）吳永嘉、鄉議局劉業強。

奪4席的自由黨，屬傳統建制派中數量最少，黨魁鍾國斌無緣連任紡織及製衣界，主席張宇人則連任飲食界，黨內將討論未來路向。

鍾國斌：倘沒中央支持

自由黨不止我落敗

自由黨5名候選人昨午亦召開記招，黨魁鍾國斌對未能爭取連任紡織及製衣界表示抱歉。被問及自由黨是否獲中央支持，鍾說倘沒中央支持「這裏全部人都落敗，不止我一個」，當被追問他是否未獲中央支持，他笑說「那你當我沒中央支持吧」。

該黨副主席李鎮強於選委會界別勝出，航運交通界易志明、批發及零售界邵家輝、飲食界張宇人同獲連任，即維持4席。張宇人昨早在會展點票站，曾向記者笑說自己年紀大及脾氣壞，感激選民支持他多做4年，「可能可憐我年紀大，轉業困難，繼續讓我呃餐飯仔吃」。在記者會上，他表示每逢立法會換屆，黨內均討論更換黨魁及領導層改組事宜，日後亦將進行「腦震盪」，討論未來路向。

（2021立法會選舉）