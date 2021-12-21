要聞

工聯8席平均分佈三大界別

【明報專訊】工聯會在今次立法會選舉派9人參選，為歷來最多，最終取得8個議席，較現屆增加3席，同時令工聯會取代經民聯成為議會內第二大政黨。該黨8個議席平均分佈於議會內三大界別，選委會界別及地區直選各得3席，功能界別就在勞工界取2席。

在港島東當選的工聯會會長吳秋北表示，8席在議會內佔一定比例，相信工聯會可發揮積極作用，強調工聯會將堅守勞工立場，為打工仔爭取權益；在選委會界別當選的工聯會理事長黃國亦稱，8人團隊日後將在23條立法、勞工就業、房屋及醫療等問題上加強分工。

吳秋北稱過去努力累積成果

對於工聯會今次大勝，而全國僑聯副主席盧文端曾指建制派「全勝即輸」，吳秋北稱參與立法會選舉已是建制一部分，在愛國者前提下各種政治觀點均可表達，故以建制或非建制標籤侯選人、以清一色形容議會的說法「落後」。

被問到新選制是否工聯會大勝的原因時，吳秋北認為，議會議席加至90席，每個黨取得議席的機會自然增加，而工聯會今次選戰亦不容易，如他個人亦需面對「夠票」的謠言，強調工聯會取得成績是過去努力累積而來的成果。

工聯唯一落敗 蔡永強：參選成功

現職九巴車長蔡永強在選委會界別取得818票，為工聯會唯一落敗的候選人。吳秋北形容蔡是高票落選，雖敗猶榮；蔡永強則稱自己是政治新人，能取得如此票數已證明他參選成功，而他作為首位以巴士車長身分參選的候選人，彰顯了完善選舉制度的廣泛代表性。

（2021立法會選舉）

相關字詞﹕立法會選舉 2021 工聯會

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