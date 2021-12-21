新民黨2變5席葉劉稱大勝 「港島東雖敗 重奪核心票」

土地房屋最迫切 23條「不言而喻」

對於地區直選的投票率創新低，葉劉淑儀稱，今屆立法會選舉為新制度，將今屆投票率與過往比較並不恰當。新民黨議席由2席增至5席，葉劉淑儀形容是「大勝」，指新民黨成立10年，與成立多時的民建聯、工聯會難以比較。她認為，新民黨取得多個議席，反映該黨在議會走中間力量、以事論事的作風獲得認同，並在多個中產選區得到不俗票數。

問到進入議會後的首要工作，葉劉淑儀稱，最迫切處理本港的土地房屋問題，至於《基本法》23條本地立法，她稱「不言而喻」，她早已將此納入政綱，指23條是憲制責任。

落選的廖添誠向支持者說「對不起」，他表示會繼續服務市民，堅持新民黨的理念，期待下次取得更好成績。

李梓敬對票數意外 歸功網絡流量

李梓敬獲得61,253票，較同區的民建聯陳克勤僅少約1600票，李梓敬表示「喜出望外」。他分析，他在該黨的非樁腳區得票比例近三成，認為網絡流量某程度能轉化成選票，因此未來新民黨及各民意代表都需思考，如何善用社交媒體。

（2021立法會選舉）