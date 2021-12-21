民建聯19席最大黨 工聯8席第二 無政黨者佔多數 劉兆佳：政府游說料更難

33人代或政協 劉料不會出現「人大政協幫」

翻查全部新一屆90名議員的背景，有商界背景的議員佔大多數，有30人，其次有13人具法律界背景；今屆多了不少人大代表、全國省市級政協參選，其中33人當選，佔全部議席三分之一（見圖）。

問到人代政協有否機會組成議會內一股新勢力，全國港澳研究會副會長劉兆佳說：「從不相信會出現『人大幫』、『政協幫』。」今屆有不少標榜獨立、沒有政黨背景的當選人，劉兆佳認為，他們為不同界別爭取利益，會組成共同進退派系的機會不大，因在非政治議題上，各人有不同意見，而當中不乏學者，他們都期望有較大空間發揮己見，但站在政府立場，日後要游說90人將更辛苦，政府再不能只通過黨派領袖作游說。

民建聯席數佔比較2016增多

翻查2016年的立法會選舉結果，民建聯派出的名單，排首位者全部當選，全取12席，佔70席的17%；今屆民建聯奪19席，佔90席的21%，其中地區直選10人悉數當選，無論是議席數目及議會比例，均較2016年增長。議會第二大黨則有所改變，由取得8席的工聯會「超越」取得7席的經民聯。

工聯會上屆取5席，今屆取得8席，包括地區直選3席、功能界別2席、選委會界別3席。其中地區直選3席包括工聯會會長吳秋北、「屢敗屢戰」的鄧家彪，及首次參選的「KOL」陳穎欣，3人都在所屬選區取得逾6萬票，其中吳秋北和鄧家彪是該區最高得票者。

經民聯7席 由第二大黨跌至第三

經民聯今屆取得7席，其中6人是現屆議員，包括在選委會界別得票最高的梁美芬，功能界別鄉議局劉業界、工程界盧偉國、商界（第一）林健鋒、工業界（第一）梁君彥及工業界（第二）吳永嘉。屬經民聯的金融服務界張華峰連任失敗，但首次參選的陸翰民則循選委會界別晉身立法會。

自由黨議席數目維持4席，與上屆一樣，其中3人是現屆議員，包括批發及零售界邵家輝、飲食界張宇人及航運交通界易志明；黨魁、紡織及製衣界鍾國斌連任失敗。自由黨副主席李鎮強則循選委會界別首次晉身立法會。

上一屆分別由葉劉淑儀、容海恩及田北辰取得3席的新民黨，因田北辰翌年退黨，變成該黨在議會只佔2席，今屆新民黨派出6人參選，其中葉劉淑儀和容海恩分別連任成功，黎棟國及陳家珮，以及李梓敬亦成功取得議席，令該黨議席2變5。

明報記者

（2021立法會選舉）