稱白皮書反擊西方批評 劉兆佳：肯定中港民主優越

劉兆佳指出，中央針對美國借早前的民主峰會對中國作意識形態攻擊，連環出招，早前發布《中國的民主》白皮書，嚴詞批判美式民主，昨亦推出有關香港民主發展的白皮書，連串行動旨在肯定中國、香港政治制度及民主的優越及合適，「中國認為美式民主已是弊病叢生，是反面教材」。

白皮書另一重點是指香港在殖民地治下無民主可言，更為香港回歸的民主發展埋下禍根，特別強調反中亂港勢力及背後的外部敵對勢力，是阻礙香港特別行政區民主向前發展的罪魁禍首，反之中央推動建立健全的《港區國安法》，完善特區選舉制度，推動香港局勢由亂到治及民主發展重回正軌。

薛永恒：稱英為港爭雙普選是違史實

政務司長李家超、公務員事務局長聶德權、財經事務及庫務局長許正宇、創新及科技局長薛永恒等昨同歡迎白皮書。李家超稱白皮書一針見血指出香港在英國殖民統治下無民主可言，聶德權則稱白皮書有「正本清源」作用，也讓市民清晰明瞭中央政府對香港民主發展的原則立場。薛永恒特別提及，白皮書指《中英聯合聲明》中沒有「普選」、「民主」的字眼，那種聲稱「雙普選」是英國為香港爭取的說法，完全違背歷史事實，與白皮書稱要「還原歷史，揭示真相」的方向不謀而合。

陳家洛：指英不允港有民主 是不尊重歷史

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛則對「民主無標準」的說法不敢苟同，稱有否自由競爭、廣泛參與都是很重要的標準，當選舉制度有好多關卡、篩選操作，「如此制度設計怎讓人投票時心悅誠服？」他亦指出，九七香港回歸前，中國一直警告英國不要借民主進程將香港變成新加坡，白皮書反指英方不允香港有民主，是「對歷史基本表述不尊重」。

（2021立法會選舉）