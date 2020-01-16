國務院白皮書：新選制創雙普選條件 探索「特色民主路」 林鄭：未必很久 劉兆佳：短期難現

稱港英無民主 反中亂港勢力阻雙普選

今次是國務院繼2014年針對泛民主派就普選特首方案進行的全民投票提出白皮書，表明中央擁有香港全面管治權、須由愛國者為主體的「港人治港」（見表）後，再就香港民主及普選問題推出白皮書。近2.7萬字的全文分為6章，開首提及英國殖民統治的香港無民主可言，而香港回歸後，中央支持香港民主發展，3次為「雙普選」目標努力，惟一再遇干擾和阻撓，又稱反中亂港勢力及背後的外部敵對勢力是阻礙香港民主向前發展的罪魁禍首。

港澳辦：盲目追西式民主 為港添混亂

白皮書稱，香港很長一段時期盲目從形式上追求西方式民主，一國兩制下香港特區的憲制地位和實際情况決定了其政治體制的基本屬性，是一種地方政治體制，故香港民主制度不應照搬任何其他地方的模式，必須探索具香港特色的民主發展道路；「完善選舉制度」則全面準確貫徹一國兩制和《基本法》，為香港民主長遠健康發展打下了堅實基礎，為實現雙普選目標創造了有利條件，「中央將繼續完善符合香港實際情况的民主制度，為最終實現雙普選的目標而努力」。

港澳辦發言人強調，繼續推動香港特區民主發展，必須堅決貫徹落實「愛國者治港」原則，又稱盲目追求西方式民主只會為香港帶來混亂，香港民主發展必須走出自己的路，形容香港民主發展前景光明，民主道路必將愈走愈寬廣。

林鄭月娥昨歡迎有關白皮書，認為能成為有力理據回應負面批評，反映中央曾努力推動雙普選，但被民主派議員否決，又認為現時有1500人的選委會，某程度與2014年的8．31框架非常脗合，相信普選行政長官的目標會實現，亦未必需要很長時間。

劉：關鍵在愛國力量能否駕馭政局

雖然白皮書申明中央會為實現「雙普選」努力，但未提時間表和路線圖。劉兆佳稱，中央認為香港民主發展非單純香港事務，需同時肩負國家利益、國家安全、自身需要及訴求，因此香港「雙普選」進程需視乎上述條件的確立及鞏固，「怎會想像修改選舉制度後，三扒兩撥又大改特改？不可能吧」。他強調，鞏固的關鍵是愛國力量能否不斷擴大到可有效及全面駕馭香港政局，以及敵對勢力是否受相當程度的遏制，不損害香港管治及穩定，相信短期內不能達到「雙普選」。

陳家洛：京拖延雙普選 怪晒香港人

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛稱，《基本法》訂明香港最快2007及08年雙普選，北京以人大決定拖延，白皮書卻推搪未實現雙普選的原因，「總之怪晒香港人」。他反問針對「雙普選」實現「為何不是做，只是講？」

明報記者

（2021立法會選舉）