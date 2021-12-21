林鄭：目標任內商23條 難完成立法 民建聯稱倘能任內做到將配合

林鄭昨抵京今檢疫明述職

另外，林太昨晚已抵北京，預計今天全日都會檢疫隔離，故沒有任何活動。據了解，她明天會向國家主席習近平等領導人述職，述職後即日見記者回答提問，周四結束行程返港，回港前會否有活動未有定案。

「立法不可能沿用03年建議」

港區國安法涵蓋分裂國家、顛覆、恐怖活動及勾結外國勢力4項罪行，首兩項罪行23條有涵蓋；而23條提及「叛國」、「煽動叛亂」、「竊取國家機密」、「外國政治組織或團體在香港進行政治活動」、「香港政治組織或團體與外國政治組織或團體建立聯繫」5項罪行，國安法則未有涵蓋。

林太表示，保安局長已在內部研究23條立法，而2003年至今很多事有變，例如網上有很多可危害國安的行為，「所以我差不多可以說，往後23條的本地立法不可能沿用2003年的建議」。03年七一遊行後，政府就23條立法作3項修訂，包括內地組織被中央禁制後，從屬的本地組織不會在香港被禁；加入以公眾利益作為非法披露官方機密的抗辯理由；及取消警方在沒有手令可入屋行使緊急調查權力。

林太又稱，現時有國安法的法庭案例，從中可看到法律對維護國安的要求，23條立法要考慮相關問題。本屆政府任期至明年6月底，她稱目標是任期內提出「立法的工作應該怎樣做」；至於能否在任內完成立法，她說23條屬重要議題，半年內完成整個立法程序「不太現實」。

民建聯在下屆立法會取得19席成最大黨，該黨副主席陳克勤表示，現任議員已在議會提出冀林太任內完成23條立法，「是很多市民跟我們講的期望，亦是民建聯提出的清晰立場」。他說若林太做得到，該黨將在議會相應配合。新民黨主席葉劉淑儀昨被問到23條立法是否下屆議會最需要處理的工作時，稱「不言而喻」，指23條是憲制責任，她亦在政綱提出有關建議。

（2021立法會選舉）