港澳辦：背景多元前所未有 五眼聯盟稱嚴重關注民主受侵蝕

港澳辦在立選結束之際發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，提到完善香港選舉制度是香港民主的優化提升和與時俱進，為香港民主長遠健康發展打下堅實基礎。發言人稱，新一屆立法會選舉是發展符合香港實際情况、具有香港特色民主制度的重要跨越，指盲目追求西方式民主只會給香港帶來混亂。

中聯辦亦發表聲明，指可預見新一屆立法會將徹底擺脫「攬炒」、「拉布」的「政治泥沼」，行政主導體制優勢會進一步發揮，行政立法機關之間的良性互動將得以實現。

外交部駐港公署聲明稱，今次立選公平、公正、公開、安全等，選民的各項民主權利得到充分尊重和保障，新選制下的立法會不是「單聲道」而是「立體聲」，重申愛國者治港是五光十色，形容選舉有效重塑香港選舉文化。

「五眼聯盟」外長聯合聲明提到，自香港回歸以來，不同政見參選人在香港角逐有競爭的選舉，但前日的選舉逆轉了這一趨勢，今年初推出的選舉制度改革減少了直選議席，並建立新的審查程序，嚴格限制了選民在選票上的選擇，排拒有意義的政治反對聲音；與此同時，許多反對派政界人物，包括「國安法47人案」大部分被告仍被收押候審，其他人則流亡海外，敦促中國尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由。

（2021立法會選舉）