非建制直選盡墨 狄志遠1:89 盧文端稱感失望 「建制直選贏晒但都係輸」

直選投票率30.2%新低 55新人佔六成

狄志遠當選社福界議員後形容自己是「1：89」，指中央盼選出多元化的議員，未料到大批民主派支持者不投票，令選舉結果向建制派「一面倒」。政府公布明年1月3日，在立法會會議廳為第七屆立法會議員舉行宣誓儀式，屆時由特首監誓。

今次地區直選投票率30.20%，是歷屆新低。90名當選者中，首次晉身議會的有55人，佔61.1%，包括直選11人、功能組別14人、選委會界別30人。直選和選委會界別的「票王」和「票后」均由爭取連任議員包辦，民建聯周浩鼎和李慧琼分別在新界西北和九龍中，以逾9.3萬和近9.6萬票成為票王、票后；經民聯梁美芬和民建聯張國鈞在新增的選委會界別，分別以1348票和1342票位列頭兩位。

林鄭：續深化市民認同完善選制

對於直選投票率是歷屆最低，林鄭月娥昨早會見傳媒時稱，「純粹從投票率來說，比以往是低一點，但135萬名登記選民出來投票，不可以說這不是一場很重要和獲得很多市民支持的選舉」。林太前日投票後批評2019年區選「不民主」，她昨回應稱若高投票率建基於政治劣質化、部分候選人藉此爭奪政權以危害國安、社會極端兩極化等，均非值得認同或高興的投票率。她又說，今屆選舉達到確保愛國者治港及選務安排妥當兩目標，當局要繼續「深化香港廣大市民認識和認同為何要完善選舉制度」，形容這工作需久久為功，非一次選舉便可令絕大部分市民認同新選制。

盧：當選者有教授基層等「算五光十色」

盧文端認為，直選有約30%、選委會界別高達98%，「拉拉扯扯下投票率不算低」，認為新制度首次選舉可接受。至於直選投票率低會否導致認受性不足，他認為投票率高低與新制度未必有關，上屆投票率高「但選出的人嘈嘈閉」；又讚今次當選者質素高，有大專教授、基層、前高官、青年代表等，「算係五光十色」。他認為，醫衛界當選者林哲玄也是非建制派，非建制派當選人零星，是因有別有用心的人煽動人不投票。翻查資料，林哲玄曾聯署撐警執法，外界視他為建制派。

劉兆佳：政治主業者少數 證大幅去政治化

新一屆立法會新人多，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，大多數當選者具公認的社會經濟成就、專業、有社會地位；新議員中大多數都沒政治聯繫，很大部分與內地有着牢固而持久的關係，對國家事務瞭如指掌。他指新一屆議員以政治為主要職業的議員屬少數，從另一個角度看，證明香港已大幅「去政治化」和「去激進化」。

中大政治與行政學系兼任講師林朝暉稱，有逾六成當選者是首次晉身議會，反映立法會陣營重新洗牌，特別在選委會界別有22人首次參選而當選，逾四分之一人博士畢業，有學者、智庫、工會、商界翹楚等，而非傳統政客，是「五光十色」的體現，形容他們看國家整體利益，「不會賣傳統政黨帳」，達至超然於政治利益的格局。他又認為，日後政府和議會合作能出到有利民生的政策，「認受性自然會返來」。

明報記者

（2021立法會選舉）

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